Projeto ABC Cerrado recupera áreas degradadas

O projeto ABC Cerrado recuperou em dois anos de mais de 84 mil hectares de pastagens que estavam degradadas nesse bioma. Realizado conjuntamente pelo Ministério da Agricultura, Embrapa e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Rural) é financiado pelo Programa de Investimento Florestal (FIP), que destinou US$ 10,6 milhões para a execução. Os recursos são administrados pelo Banco Mundial (Bird).

As principais ações são a capacitação e assistência técnica em tecnologias previstas no Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono). Além da recuperação de áreas, incluem a integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto e o de florestas comerciais. As unidades da federação onde é desenvolvido são Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Distrito Federal.

O projeto teve início em 2014, desde quando foram capacitados 4.708 produtores locais. Desses, 1.957 recebem assistência técnica há dois anos. Mais de 6 mil já participaram de diferentes ações, entre elas dias de campo.

De acordo com Pedro Neto, diretor do Departamento de Desenvolvimento das Cadeias produtivas e Produção Sustentável do Mapa, os resultados obtidos são tão promissores que, a cada real investido pelo fundo internacional, outros oito reais têm sido bancados voluntariamente pelo próprio produtor.

O FIP, programa dos Fundos de Investimentos em Clima (CIF), apoia esforços de redução de desmatamento e degradação e promove o manejo florestal sustentável para reduzir emissões e aumentar os estoques de carbono florestal. No Brasil, apoia o Plano de Investimento do país que promove o uso sustentável das terras e a melhoria da gestão florestal no Bioma Cerrado. Recursos remanescentes do projeto estão sendo direcionados para o Cadastro Ambiental Rural.

Asimp/Mapa