Programe-se! Falta menos de um mês para o Abraço do Lago Pela Paz

O Conselho Municipal da Cultura de Paz em parceria com a ONG Londrina Pazeando lança nesta quarta-feira (29), a 10ª edição do Abraço do Lago Pela Paz.

A ação, apoiada pela ACIL, visa conscientizar a população sobre a importância de práticas sustentáveis que protejam os corpos hídricos da zona urbana e será marcado pelo evento comunitário no próximo dia 23 de setembro, um domingo.

O Abraço é uma grande demonstração de afeto ao Igapó 2, área de lazer que a partir do crescimento acelerado da zona sul se tornou a mais frequentada da cidade e também uma das mais vulneráveis do ponto de vista ambiental.

Há tempos as notícias sobre a contaminação da água e o assoreamento do leito preocupam a sociedade civil. “Precisamos nos unir para proteger este lugar tão especial e que nos faz ter orgulho de viver aqui. É uma conquista muito significativa que esta mobilização aconteça pela 10ª vez. Vamos prosseguir atentos neste esforço pela preservação”, afirma Marisol Chiesa, presidente do Conselho da Mulher Empresária da ACIL.

Na ocasião, tradicionalmente de mãos dadas, os manifestantes ‘cercam’ toda a margem do lago, planejado em 1957 para solucionar o problema de drenagem do Ribeirão Cambé.

Este ano, o Abraço será o ponto de partida para a defesa do Pró Igapó, uma proposta de descontaminação da bacia com o uso de uma tecnologia probiótica, na qual microorganismos aceleram a decomposição de materiais orgânicos.