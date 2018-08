Handebol Londrina é vice campeão estadual

A equipe juvenil de handebol MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina disputou, no domingo (26), a final do Campeonato Paranaense Chave Ouro de Handebol. Após um jogo muito disputado, Londrina trouxe a medalha de prata para casa. A final foi realizada em Maringá, contra a equipe da casa.

A excelente campanha da equipe juvenil, que também havia terminado a fase classificatória na vice liderança, aponta a qualidade do trabalho que o Instituto Hand Brasil (IHB) vem fazendo com os atletas na cidade de Londrina. Para o técnico da equipe, Leandro Vinícius Floriano, os atletas realizaram uma grande conquista “Nossos atletas estão de parabéns pela campanha e pelos jogos que fizeram. A base da nossa equipe é de uma categoria abaixo a esta e todos os nossos atletas estarão na competição no próximo ano. Ao contrário de nós, a equipe de Maringá tem muitos atletas que não disputarão a próxima temporada por passarem do limite da idade”.

O time londrinense ainda tem dois campeonatos para disputar no ano. No mês de setembro, buscarão o título dos Jogos da Juventude do Paraná, em Toledo. Em novembro, a equipe representará o Paraná no Brasileiro Escolar.

