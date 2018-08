Londrina recebe etapa do Paranaense de Handebol

Londrina receberá neste final de semana a 4ª etapa do Campeonato Paranaense Adulto de Handebol. Os jogos acontecerão no sábado (01) e domingo (02), e serão realizados no Lar Anália Franco e Ginásio de Esportes “Moringão”. A entrada é gratuita. O evento contará com as melhores equipes de handebol do Paraná.

A rodada de sábado (01) iniciará as 15h30. Serão realizados quatro jogos em sequência ao longo do dia e terminará após as 21h30. Já no domingo (02), os jogos terão início as 8h30 e término as 16h00.

O Campeonato Paranaense receberá equipes masculinas e femininas e contará com grandes equipes da categoria. A equipe da casa, MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina é a atual líder da competição.

“Estamos felizes em trazer este evento para Londrina. Equipes de alto nível técnico estarão presentes e jogos de excelente qualidade vão acontecer. No mês passado trouxemos a etapa da categoria juvenil para Londrina, servindo de laboratório para este evento adulto”. Disse o coordenador técnico da equipe, Giancarlos Ramirez. “Nossa equipe é líder do campeonato e esperamos fazer bons jogos em casa para encaminhar a classificação para as finais. Espero que o público compareça para prestigiar o evento que estamos realizando com tanto carinho e dedicação”.

Londrina realizará duas partidas em casa:

01/09 – Sábado – Gin. Esp. Moringão

17h00 – MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina x AHSI Saudade do Iguaçu

02/09 – Domingo – Gin. Esp. Moringão

13h30 - MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina x AHAND Foz SMEL FOZ DO IGUAÇU.

Apoio: Fundação de Esportes de Londrina (FEL) | MRV Engenharia | Unicesumar | Rádio Paiquerê FM | Academia Iron Infinity | Londri Esportes | IVOT Medicina Esportiva | Fisioterapia Nelson Shirabe | Scaff Odontologia | Kurica Ambiental | Óticas Matsumoto | Blindex | JD Móveis | Colas DaleHand | Unimed Londrina

Asimp/MRV Unicesumar Unimed Paiquerê FM Londrina