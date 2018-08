Expo “1000 Tsurus By Kubo” Blue Tree Premium Londrina

Após mais de 40 anos de experiência nas artes e a decisão de se mudar para o interior, Londrina, onde veio em busca de uma melhor qualidade de vida, Carlos Kubo tem conseguido transportar e canalizar para suas obras toda a energia que esta tranquilidade e paz tem lhe proporcionado. Esta alegria e motivação, proporcionadas por esta ruptura e uma maior aproximação da simplicidade, tem sido um grande combustível inspirador e catalisador na capacidade de transformar o simples e o invisível em pura magia, com suas espátulas, tintas e esculturas.

E é dentro deste espírito que, a partir do dia 01/09/2018, o Hotel Blue Tree Premium Londrina (av. Juscelino kubitscheck, 1356) recebe as obras do artista Carlos Kubo, o qual estará apresentando a sua mais nova série de pinturas e esculturas, denominada de “1000 Tsurusby Kubo”.

Esta série foi inspirada na lendados Tsurus. No Japão, acredita-se que essas avespodem viver 1000 anos, tornando-se símbolo de longevidade e de felicidade plena. Baseado nisso, os pais devem fazer 1000 origamis (dobraduras) de Tsurus para os filhos recém-nascidos e para as filhas que irão se casar, porque segundo a lenda quem construir 1000 origamis de Tsurus terá seu pedido atendido pelos deuses.

O sentido dosTsurus está em, quando da sua confecção e em cada dobra realizada, devemos colocar todos os nossos desejos e sentimentos bons para que possamos criar uma corrente do bem e de gratidão.

O grande objetivo de Kubo é divulgar os sentimentos da gratidão e da felicidade plena por meio de suas obras, pois as tintas, as telas e as esculturas são elementos que carregarão para sempre toda a energia do artista.

Kubo, mesmo com técnicas desenvolvidas e aprimoradas através de mais de 40 anos de experiência na arte, tem plena convicção de que as obras de artenão são somente formas, tintas e cores bonitas colocadas em uma tela ouem esculturas. O que faz uma pessoa identificar-se com determinada obra é o “invisível”,que éa energia que o artista coloca em cada processo de construção da sua pintura ou da escultura.

Por este motivo, ele encara o ato de executar uma obra com muita responsabilidade e sente a necessidade de estar sempre em busca do seu aprimoramento interior, porque o “invisível” se encarregará de transmitir toda a sua energia.

E é baseado nestecontexto queKubo pretendelevar para o mundo estes sentimentos, utilizando a sua arte como instrumento e acrescenta: “fazendo os Tsurus, tanto na pintura como na esculturae, principalmente, vivenciando a sua filosofiasomos capazes de transformar o mundo”.