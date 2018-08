Com apoio de Raul Gil, Flavinha Cheirosa comanda MC Dia Feliz em SP

No último sábado (25), aconteceu mais uma edição do MC Dia Feliz, onde a apresentadora Flavinha Cheirosa reuniu vários artistas na unidade do MC Donald's da Bandeirantes e do Shopping Ibirapuera, ambos na cidade de São Paulo, para apoiar essa causa tão importante.

Coordenado pelo Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz é a maior campanha do país em prol de adolescentes e crianças com câncer. Muito mais do que uma campanha de arrecadação, o McDia Feliz é uma iniciativa que mobiliza os mais diferentes setores da sociedade em torno da causa, que é contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantil e juvenil.

Toda a arrecadação obtida com a venda do lanche Big Mac, isoladamente ou na McOferta 01 (exceto impostos), é revertida a projetos de instituições que trabalham em beneficio de adolescentes e crianças com câncer.

A renda líquida da venda dos sanduíches nesta data é redirecionada para cerca de 60 instituições de combate ao câncer infanto-juvenil na maioria dos estados brasileiros e no Distrito Federal desde 1988. A partir de 2018, a campanha também destinará parte dos recursos ao Instituto Ayrton Senna. A campanha foi criada no Canadá em 1977 e é realizado em cerca de dez países de maneira similar.

A apresentadora Flavinha Cheirosa que comanda desde 2014 o 'Programa Bom Demais', transmitido todos os sábados às 08 hrs pela VTV, afiliada do SBT na região do interior e litoral de São Paulo, já participa há mais de 10 anos da Campanha, desde quando perdeu sua irmã com Câncer em 2008.

Esse ano a apresentadora recebeu apoio do apresentador Raul Gil, também do SBT e amigo pessoal da loirinha, que reuniram amigos e parceiros para compra dos tíquetes que seriam trocado no dia da promoção pelo lanche, onde doaram uma parte destes tíquetes para crianças carente da comunidade do bairro de Heliópolis, que ela mesma teve o privilégio de estar presente entregando e saboreando junto dos pequenos os sanduíches da campanha.

Entre as personalidades que marcaram presença na unidade em que Flavinha estava no comando da ação, estiveram a ex Miss e apresentadora Adriana Colin, a atriz Sabrina Petraglia, que interpretou a Olímpia na novela 'Tempo de Amar' da Rede Globo, o ator Marcos Pajé, que foi um dos interpretes oficiais do Palhaço Bozo, o ator mirim Pedro Miranda que atuou na novela 'Carinha de Anjo' do SBT, a Youtuber Zambetta, os Mc's Andrewzinho, Mc Fio União Total e Mc Little, a cantora sertaneja Gabriela Alves de São José do Rio Preto, entre outros.

"Estou muito feliz em estar apoiando mais um ano esta causa tão importante e também ajudar a quem precisa... Quero agradecer a todos envolvidos nessa ação e os artistas que estiveram presentes conosco", declara Flavinha.

A convite de Raul Gil, a apresentadora pode levar algumas crianças para participarem dos bastidores da gravação de seu programa nos estúdios da Anhanguera.

