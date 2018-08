Agência Marcão Kareca lança unidade em Londres

Para marcar o início da expansão internacional, a cerimônia oficial de lançamento contou com a palestra do renomado autor Dr. Augusto Cury

A Agência de Comunicação Integrada Marcão Kareca sediada em Londrina, no estado do Paraná, agora expande os seus trabalhos para o mercado exterior, lançando oficialmente seu escritório de atendimento e equipe em Londres, capital do Reino Unido.

Com o nome de PLANET/MK, a agência ganhou oficialmente âmbito internacional em um evento especial, com a presença do renomado escritor e psiquiatra Dr. Augusto Cury que ministrou a palestra “Gestão da Emoção”.

Antes de efetivar a abertura da PLANET/MK, a Agência Marcão Kareca já havia iniciado suas operações em Londres há mais de um ano. Para o lançamento, oficializou a parceria de trabalho com o Grupo Guia Londres, sediado na capital inglesa há 12 anos, com experiência em publicações, shows, palestras, além da realização de grandes eventos como o ‘Awards’, que premia empresas e empresários de destaque na cidade.

Depois de atuar em todo o território nacional, sendo pioneira em oferecer serviços de comunicação integrada, como campanhas publicitárias, assessoria de imprensa, produções de vídeos, organização de eventos e marketing digital, a Agência de Comunicação Integrada Marcão Kareca, que leva o apelido do jornalista, Marcos Castri, decidiu expandir suas atividades para o exterior devido às próprias demandas dos clientes. “Já há algum tempo começamos a perceber que muitas empresas que procuravam a Agência tinham interesse em também marcar presença internacional. Como hoje o mercado e a comunicação são globais, entendemos que era de fundamental importância estar presente em outros países”, explica.

Segundo Marcão Kareca, como é popularmente conhecido, a escolha de Londres para implantar a primeira unidade da Agência no exterior representa também uma homenagem à Londrina, município colonizado pelos ingleses, onde é a sede da Agência, que fica localizada na avenida central e nobre da cidade, a conhecida Higienópolis. Outro motivo é porque consolidou sua carreira na comunicação como apresentador de TV, tendo programas ao vivo nas emissoras regionais como SBT, BAND e Record por 15 anos.

Apesar de ter nascido em São Paulo, reside há 40 anos na cidade paranaense, onde construiu uma longa trajetória na vida social e cultural. “Escolher Londres para implantar nossa primeira filial é uma forma de agradecimento à Londrina, cidade que amo”, aponta.

Segundo Agenor Alcanti, CEO do Grupo Guia Londres, a parceria com a Agência Marcão Kareca tem muito a acrescentar aos trabalhos na Inglaterra: “Agora ofereceremos todos os serviços de comunicação integrados, aumentando nosso portfólio e qualidade de nossas entregas”.

Para os próximos meses, em Londres, a agenda de produções da PLANET/MK está cheia de novidades. Destaque para o PRÊMIO “AWARDS 2018”; para o “BRAZILIAN TASTE”, um evento gastronômico, comercial e cultural na Embaixada do Brasil em Londres; o evento “MÊS AMIGO”, que reúne mais de 30 etnias para celebrar a cultura ibero-americana; além da palestra com o PROFESSOR MARINS, renomado antropólogo, consultor e autor de 28 livros.

Além de Londres, a Agência Marcão Kareca já tem no planejamento de expansão a Planet/MK atuar em outras cidades da Europa. O próximo local será Lisboa, capital de Portugal. Sucesso!

