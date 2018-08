Documentário dirigido por londrinense aborda a história da Editora Brasiliense

Exibição de O Último Voo revela o período de ouro da editora: os anos 1980

Amanhã (30), às 19h no Grafatório (Av. Paul Harris, 1575) será exibido o documentário O Último Voo - Os anos 80 da Editora Brasiliense, que trata desse período revolucionário na literatura e na criação editorial brasileira. Depois da exibição do filme acontece um bate-papo com o jornalista e roteirista londrinense Gabriel Daher, que é co-diretor do documentário. O Último Voo foi finalizado em 2012, mas será exibido publicamente pela primeira vez agora.

Fundada em maio de 1943 por Monteiro Lobato, Caio Prado Júnior e Arthur Neves, a Editora Brasiliense atingiu seu auge na década de 1980, quando Caio Graco Prado, filho de Caio Prado Júnior, contratou o então estudante Luiz Schwarcz. A dupla seria responsável por publicar coleções e títulos que mudariam os rumos da literatura e do mercado editorial no Brasil.

Com uma atitude jovem e uma linguagem direta, a editora foi a primeira a lançar no Brasil escritores como Jack Kerouac, Charles Bukowski, Allen Ginsberg e John Fante. Entre os brasileiros, ajudou a revelar nomes como Paulo Leminski, Caio Fernando Abreu, Marcelo Rubens Paiva e Ana Cristina César. Isso sem falar das inesquecíveis coleções: Primeiros Passos, Encanto Radical, Cantadas Literárias, Circo de Letras, entre outras.

Mais de três décadas após seu período de ouro, a Brasiliense continua a inspirar leitores (e escritores) apaixonados, que encontraram em seus lançamentos uma literatura inovadora e contracultural, diferente de tudo o que havia sido feito no país até então.

O Último Voo é baseado principalmente em entrevistas, e traz alguns depoimentos reveladores. Entre os entrevistados estão nomes fundamentais da história da Brasiliense como Luiz Schwarcz, Antônio Bivar e Luiz Chagas.

A exibição do filme e o bate-papo têm entrada gratuita. Durante o evento, o Bar About estará aberto servindo comes e bebes.

