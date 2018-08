Arapongas: Expoara sedia feira dirigida à gestante, bebê e criança

Evento acontece de 05 a 09 de setembro com entrada gratuita

Nesta primeira semana de setembro, de 05 a 09, o Expoara – Centro de Eventos (Rua Guaratinga, 4455) em Arapongas, sedia a Feira da Gestante, Bebê e Criança, um evento voltado ao mercado de produtos para bebês e gestantes focado em apresentar lançamentos de puericultura leve e pesada, moda bebê e criança, grifes para gestantes e decoração.

O evento é itinerante e realizado em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre, além do interior de São Paulo e agora norte do Paraná, totalizando 400 edições em um período de 30 anos. A entrada da feira é gratuita e aberta ao público em geral, sem a necessidade de credenciamento.

Segundo os organizadores, o diferencial do evento está na possibilidade de se montar o enxoval completo para o bebê num único lugar, com conforto e segurança. “Muitos produtos e expositores são exclusivos, além do grande número de promoções e condições especiais para pagamento realizadas nos estandes”, enfatizam.

Os estandes estão em área expositiva sem desnível para facilitar a circulação de gestantes. A infraestrutura inclui praça de alimentação, fraldário, lactário e a presença de uma ambulância UTI com socorrista, enfermeira e médico de plantão durante todo o funcionamento da feira.

Nos dias 05 e 06 (quarta e quinta-feira) o horário de visitação é das 14 às 21 horas. No feriado do dia 07 e no dia 8 (sexta e sábado) o horário será das 10 às 21 horas. E no domingo das 10 às 20 horas, com entrada gratuita todos os dias.

Cláudia Romariz/Asimp