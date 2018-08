Londrina recebe Colégio de Presidentes de Subseções e Encontro de Delegados da CAA

Começa nesta quinta-feira, em Londrina, o 7º Colégio de Presidentes da OAB Londrina, o 7º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB Paraná e o V Encontro de Delegados da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA/PR). A abertura será às 8h30, na sede da OAB-Londrina.

Na programação estão previstos debates sobre o sigilo das comunicações entre advogado e cliente, advocacia dativa e honorários. Ao fim do encontro de dois dias, os participantes do Colégio de Presidentes do Encontro de Delegados tomarão parte da solenidade de inauguração da sede história da OAB Londrina, localizada no Edifício Tuparandi, às 14h30, de sexta-feira, e ainda do lançamento da Campanha do Voto Consciente.

A campanha Voto Consciente é promovida por todo o sistema OAB com o objetivo de denunciar irregularidades eleitorais e de garantir justas condições aos candidatos que concorrem ao pleito de 7 de outubro, quando os brasileiros escolherão presidente, governadores e parlamentares.

Benê Bianchi/Asimp