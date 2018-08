Biblioteca Infantil recebe contação da história “O Mágico de Oz”

Parte do projeto “Toda Quinta tem História”, encontro é voltado para crianças a partir de 6 anos

Nesta quinta-feira (30), às 14h, a Biblioteca Infantil de Londrina recebe a contação da história “O Mágico de Oz”. A narração será feita pelo professor e artista plástico Paulo Tio, com a proposta de apresentar a leitura de forma dinâmica e incentivar o hábito da leitura. A atividade é destinada a crianças com idade a partir de 6 anos e não é necessário fazer inscrição. A Biblioteca Infantil fica na praça 1º de Maio, 110, em frente à Concha Acústica.

A ação integra o projeto “Toda Quinta tem História”, que oferece atividades de contação de histórias para o público infantojuvenil em bibliotecas públicas de Londrina. O projeto é executado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Diretoria de Bibliotecas, e busca inserir o livro de maneira prazerosa no cotidiano dos participantes.

Para atrair a atenção das crianças e tornar a atividade mais interativa, Paulo Tio representa os personagens da história usando fantasias, fantoches, bonecos e outros recursos. Ele conduz as contações do projeto como voluntário do Sistema de Bibliotecas Públicas.

Sobre a obra

O Mágico de Oz conta a história de Dorothy Gale, uma garota órfã que vive na fazenda dos tios. Um dia, Dorothy e seu cachorro são arrastados por um ciclone até a misteriosa terra de Oz, de onde só poderá retornar com a ajuda de um mágico poderoso. É a principal obra do autor Lyman Frank Baum.

N.Com