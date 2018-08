Desfile da Independência conta com mais de 3 mil inscritos até o momento

Inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (31), no endereço eletrônico www.londrina.pr.gov.br

A Secretaria Municipal de Educação recebeu, até hoje, terça-feira (28), mais de 3 mil inscrições de estudantes, forças de segurança, grupos e instituições que vão participar do Desfile Cívico-Militar de 7 de setembro, data em que se comemora a Independência do Brasil. As inscrições prosseguem até esta sexta-feira (31) e podem ser feitas gratuitamente no portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br, por meio do banner “Semana da Pátria 2018”.

Podem participar do desfile escolas estaduais, particulares e especiais, instituições, entidades, como organizações não governamentais (ONGs) e associações, além de grupos da sociedade civil organizada e esportistas. As inscrições para as escolas municipais estão acontecendo por meio da Secretaria de Educação.

A responsável pelas atividades da Semana da Pátria e pelo Desfile de 7 de Setembro, Carla Cordeiro, explicou já se inscreveram seis unidades escolares municipais, uma estadual e uma particular, que contam com cerca de 400 alunos no total; três escolas especiais; três grupos de idosos e outros três de escoteiros, além de dois projetos comunitários que somam cerca de 1 mil estudantes.

Diversas forças de segurança também já confirmaram participação: Guarda Municipal; Tiro de Guerra, Pracinhas; 5º Batalhão de Polícia Militar; 4ª Companhia Independente da Polícia Militar; 3º Grupamento de Bombeiros; polícias Rodoviária, Ambiental e Escolar e Comunitária, além da Polícia Rodoviária Federal e segundo Colégio da Polícia Militar, que estarão desfilando pela primeira vez.

Confirmaram também dez instituições; dois grupos esportivos; cinco ligados a carros, motos e bicicletas e representantes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo Carla Cordeiro, o objetivo do evento é reunir grupos e pessoa de diferentes idades, como famílias, estudantes, representantes das forças de segurança, crianças, estudantes, idosos e a população em geral, com a intenção de estimular e resgatar o civismo e o patriotismo nas pessoas.

Programação

A abertura da Semana da Pátria 2018 será no sábado, 1º de setembro, às 8 horas, no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com a participação da Secretaria Municipal de Educação, autoridades e representantes das forças de segurança. De 3 a 6 de setembro as ações prosseguem, sempre às 8 horas, no Centro Cívico.

As atividades envolvem o hasteamento de bandeiras, canto do Hino Nacional, com a participação de secretarias, escolas municipais e forças de segurança, além de pronunciamento de autoridades, encerrando com o desfile Cívico-Militar, no dia 7 de setembro, que iniciará às 9 horas, na Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Leste-Oeste). Escolas municipais e instituições que queiram participar das ações da Semana Cívica podem entrar em contato pelo telefone 3375-0113.

No ano passado, o Desfile reuniu quase 15 mil pessoas. A estimativa é que 4.300 participaram do desfile, incluindo unidades escolares, instituições e membros de forças de segurança, e outras cerca de 10 mil assistiram as celebrações dos 195 anos de Independência do Brasil.

Dayane Albuquerque/NCPML