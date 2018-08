Consórcio União hasteia bandeira com crianças de Londrina para defender patriotismo

Empresa de Londrina levantou mastro de 20 metros de altura; hasteamento reunirá crianças da 4ª série de escola municipal

O Consórcio União, empresa de Londrina associada à BR Consórcios, fundada em 1977 e que já entregou mais de 100 mil bens até os dias de hoje por meio de suas parcerias, vai reunir cerca de 60 crianças da 4ª série da Escola Municipal Normam Prochet, de Londrina, Paraná, em cerimônia de hasteamento da bandeira brasileira às 8h30 no dia 4 de setembro. O evento antecede as comemorações do Dia da Independência do Brasil, na sexta-feira, 7.

A ideia de hastear a bandeira de nove panos e 4,05 metros de largura e 5,76 de altura, foi da própria diretoria da BR Consórcios, sediada em Londrina. “O brasileiro precisa ter mais estima pela nação e a bandeira é um símbolo que contribui para isso. Daí a iniciativa de colocar esse mastro de 20 metros com uma linda bandeira, que ficará tremulando para nos inspirar a amar nossa pátria. Além disso, consórcio é um produto brasileiro e levamos BR no nome”, argumenta Rodolfo Montosa, diretor-geral da BR Consórcios. “Além disso, a identificação com os valores da pátria faz toda a diferença na formação do cidadão brasileiro”, completa o executivo.

A iniciativa do Consórcio União, de acordo com a diretora da escola, Margarida Cândida Silva Lopes, é louvável. “A proposta é excelente e muito oportuna. O civismo e o patriotismo estão em baixa entre o povo não só de Londrina, mas de todo o país, especialmente com tantos escândalos políticos que estamos vivendo. Mas é preciso resgatarmos o amor à pátria, a começar por incutir isso em nossas crianças. Elas são o futuro do Brasil”, afirma a diretora.

Todas as 355 crianças da Escola Municipal Normam Prochet já hasteiam a bandeira brasileira semanalmente às terças-feiras pela manhã e a arriam no final da tarde. Elas, na ocasião, também cantam os hinos nacional e o da cidade em cumprimento à Lei nº 6.008, de 23 de setembro de 1994, que determina que ambos sejam executados uma vez por semana nas escolas públicas de Londrina.

O país comemora, anualmente, em 19 de novembro, o Dia da Bandeira, mas a data não é um feriado nacional festivo, como ocorre com o 7 de setembro. Só as Forças Armadas ainda seguem à risca o que determina a lei, hasteando a bandeira ao meio dia em solenidade especial. Na ocasião são incineradas as flâmulas inservíveis, entregues por qualquer interessado na corporação. Ela foi adotada pelo decreto nº 4 no dia 19 de novembro de 1889 e o seu desenho é de autoria de Décio Vilares.

Caíque Fernandes/Asimp