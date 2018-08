Copel recebe o Prêmio Viva Voluntário 2018

O presidente da Copel, Jonel Nazareno Iurk, recebeu na terça-feira (28) do presidente da República, Michel Temer, o Prêmio Viva Voluntário 2018, reconhecimento do governo federal às ações de entidades e cidadãos em prol do voluntariado em todo o Brasil. A premiação acontece no Dia Nacional do Voluntário, em Brasília, e a Copel foi contemplada na categoria Setor Público, com o projeto Parceria com Instituições Sociais Através da Chamada Pública Permanente.

O projeto premiado faz parte das ações de voluntariado da Companhia desenvolvidas por meio do programa corporativo EletriCidadania, que permite aos empregados destinarem até 4 horas de trabalho mensal a ações voluntárias. Com a iniciativa da chamada pública, a Copel abriu um canal permanente de inscrições para instituições interessadas em integrar a rede de voluntários da Copel, para que funcionários possam atuar em atividades nessas organizações.

Para o presidente da Copel, o reconhecimento é uma resposta à efetividade do trabalho da Copel em prol da sustentabilidade, uma vez que a empresa está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. “Uma solenidade como esta vem reconhecer um trabalho de muitos anos, realizado por funcionários que se dedicam a contribuir para um mundo melhor, que compartilham seu conhecimento para que outras pessoas possam crescer. O prêmio é muito importante, porque nos incentiva a continuar esse trabalho de doação”, disse o presidente durante a cerimônia.

Várias ações

A premiação contou com a participação das diretorias da Copel e da Coordenação de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, que engloba o programa de voluntariado. A coordenadora do EletriCidadania, Adriana de Campos Souza, explica que são várias as ações fomentadas por meio do programa de voluntariado: “As instituições que recebem nosso apoio atendem um público diversificado, que inclui crianças, pacientes com câncer e idosos”, comenta.

Em 2017, foram atendidas 25 instituições sociais, em 94 ações corporativas de voluntariado, além de 44 participações nos chamados Espaços de Exposição - locais na Copel onde as instituições podem divulgar seu trabalho ou vender produtos. Já são mais de 9 mil pessoas beneficiadas pelos trabalhos dos voluntários.

Viva Voluntário

O comitê de avaliação do Prêmio Nacional de Voluntariado – Viva Voluntário 2018 - avaliou 300 iniciativas de voluntariado e atribuiu a cada uma delas pontuações de acordo com critérios como sustentabilidade, inovação, frequência da atividade voluntária, quantidade de público atingido pela iniciativa, potencial de replicação, contribuição para o alcance das metas dos ODS. A premiação reconhece iniciativas em quatro categorias: organizações da sociedade civil, setor público, empresas e líderes voluntários.