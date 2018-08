Iate Clube/FEL/Londrina Futsal tem nova ‘casa’ para jogos da série bronze

Na terça-feira (28), em reunião realizada na sede do SESC Londrina Norte, na região norte de Londrina, ficou firmada a parceria entre a instituição e a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal, que mandará seus jogos da Segunda Fase do Campeonato Paranaense da Série Bronze no Ginásio de Esportes do SESC Londrina Norte, localizado na Avenida Saul Elkind, Nº 1.555.

A reunião foi encabeçada pelo Gerente da Unidade do SESC Londrina Norte, Cilas Vianna, pelo supervisor da equipe iateana, Rafael Ribeiro, e pelos responsáveis do Departamento de Esportes da Unidade SESC Londrina Norte, Rafael Silva e Peterson Silva, que delinearam as melhores condições para que a parceria pudesse ser formalizada. Amanhã (30), das 12 as 13h30, a equipe do Iate Clube/FEL/Londrina Futsal vai treinar na sua nova ‘casa’, que será palco de três jogos, começando neste final de semana diante do Itaipulândia Futsal/ACEREG, atual líder do Grupo G, as 20h30, com entrada franca.

A diretoria, juntamente com a comissão técnica e atletas da equipe Iate Clube/FEL/Londrina Futsal, agradecem a Direção e a equipe do Departamento de Esportes da unidade SESC Londrina Norte para que pudessem formalizar essa parceria e atender as necessidades de ambos os lados, tornando a unidade, novamente, como uma das principais parceiras do esporte londrinense em todas as suas modalidades.

Rafael Ribeiro/Asimp