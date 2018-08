Concurso Oportunidade, com bolsas na UniFil, recebe inscrições até domingo

Estão abertas até domingo (2 de setembro) as inscrições para o 11º Concurso Oportunidade da UniFil, que vai premiar com bolsas de estudos de graduação os primeiros colocados em prova que será realizada no dia 16 de setembro. Podem participar alunos do terceiro ano do ensino médio de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Ibiporã e Sertanópolis.

São três bolsas de estudos para alunos da rede estadual, uma de 100% e duas com 50% de desconto nas mensalidades, e mais duas de 50% para escolas particulares. As bolsas são válidas do primeiro ao último ano do curso. Os premiados podem escolher entre 19 cursos de graduação presencial e 28 na educação a distância (EaD). Desde a primeira edição em 2008, a UniFil já concedeu mais de mil bolsas integrais e parciais.

O Concurso Oportunidade é um programa de responsabilidade social da UniFil para valorizar os melhores alunos do ensino médio de Londrina e região. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelos estudantes. Mais informações pelos telefones (43) 3375.7474 (Londrina), 0800.2822236 (outros municípios), (43) 99177.2696 (whatsapp) ou www.unifil.br/concursooportunidade.