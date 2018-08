Saúde realiza palestra de conscientização sobre a dengue para 150 estudantes

Objetivo é orientar os alunos com ações preventivas que evitem a proliferação do aedes aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Controle de Endemias, realiza na próxima quarta-feira (5) uma palestra de conscientização sobre a dengue para 150 estudantes do primeiro ao quinto ano. O objetivo é sensibilizar os alunos sobre a gravidade da doença e a importância da prevenção e combate ao Aedes aegypti. Será às 8h30, na Escola Municipal Professora Áurea Alvim Toffoli, que fica na rua Carmen Romero, 123, José Maurício Barroso.

Além das instruções orais, os agentes da SMS levarão uma estrutura com o larvário que expõe o ciclo do Aedes, com o ovo, a larva, a pupa e o mosquito adulto. Os estudantes também terão acesso ao mostruário do bicho barbeiro, causador da doença de chagas, aos caramujo da esquistossomose e o africano, que pode ocasionar doenças como meningite, e o escorpião.

De acordo com a diretora da escola, Vilma de Oliveira Moreno, a palestra reforça o trabalho desenvolvido pela instituição. “Nunca é demais falar sobre a dengue. Nossa região apresentou um índice de reincidência da doença, o que mostra a importância de trabalhar com os alunos orientações para combater o mosquito. Já estamos desenvolvendo atividades em sala de aula e a palestra colabora nessa tarefa. Com o tempo as pessoas esquecem da prevenção, portanto é um tema que se deve trabalhar durante o ano todo”, defendeu.

Dengue em números

A SMS divulgou na quarta-feira (29) o boletim semanal com os dados sobre a dengue em Londrina. Desde início de 2018 até agora, foram registradas 1.894 notificações relacionadas à doença. O total compreende 17 casos confirmados, 1.747 descartados e outros 130 que aguardam o resultado de exames laboratoriais.

