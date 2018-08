Casa da Mulher recebe inscrições para oficina de sabão artesanal

No curso, ministrado por professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, serão utilizados resíduos de óleo de cozinha

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por intermédio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, está com inscrições abertas para a oficina de produção de sabão artesanal. O curso irá utilizar óleos comestíveis residuais para a fabricação dos produtos, e será realizado amanhã (31), às 14 horas.

Como as vagas são limitadas, as inscrições devem ser feitas com antecedência, pessoalmente ou pelo telefone 3378-0111. A Casa da Mulher fica localizada na Rua Valparaíso, 189, na esquina com a Avenida Higienópolis.

Podem participar mulheres com idade igual ou superior a 18 anos, e preferencialmente que estejam em situação de vulnerabilidade social e econômica. A atividade tem como objetivo orientar quanto à maneira mais segura e prática para manusear os reagentes utilizados na produção do sabão artesanal. Também busca conscientizar quanto a necessidade de um programa de reciclagem do óleo, com foco na preservação do meio ambiente.

A oficina será ministrada pela engenheira química Isabel Craveiro Moreira, professora do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UFTPR).

Juliana Gonçalves/NCPML