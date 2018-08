Setembro lilás traz palestra gratuita sobre o Alzheimer

Serão realizadas diversas ações de conscientização sobre a doença durante todo o mês

Na próxima semana, no dia 6 de setembro, a médica geriatra da Rede Municipal de Saúde, que atende no ambulatório de Alzheimer da Policlínica, Lindsey Nakakogue, ministrará uma palestra com o tema “Prevenção da Doença de Alzheimer”, ao lado do médico neurologista do Hospital das Clínicas (HC) de São Paulo, Fabio Porto. Será no auditório do Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça, às 19 horas, na Rua Adhemar Pereira de Barros, 1.199.

A palestra é gratuita e voltada para o público em geral que tenha interesse no assunto como cuidadores, parentes de pessoas que têm a doença, estudantes e médicos. Para participar não é necessário fazer inscrição. A iniciativa faz parte do Setembro Lilás, mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, e é organizada pela Organização Não Governamental (ONG) Instituto Não me Esqueças, com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a médica Lindsey Nakakogue, o enfoque principal será a prevenção da doença, já que o Alzheimer é uma doença incurável, mas que pode ser prevenida e tratada. Serão abordados os exercícios físicos e a alimentação na prevenção da doença; influência da escolaridade e exercício intelectual na prevenção; influência dos fatores genéticos, entre outros assuntos. “Na ocasião também queremos desmistificar mitos sobre a doença”, contou.

Para Lindsey, é fundamental promover ações que visem debater o tema, já que trata-se de uma doença altamente prevalente, que está entre as dez principais causas de mortalidade no Brasil e no mundo. “A prevalência aumentou com o crescimento da expectativa de vida da população, por isso a importância de falar sobre prevenção e também sobre como fazer o diagnóstico, já que quanto mais cedo a pessoa descobrir a doença, melhor a evolução do tratamento”, explicou.

Em Londrina, quando um paciente é atendido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e existe suspeita de que ele possa ter Alzheimer, ele é encaminhado para que os profissionais do ambulatório de Alzheimer da Policlínica façam uma avaliação do caso e assim possa dar a sequência necessária ao tratamento. Também é oferecido apoio psicológico para familiares de pacientes com Alzheimer, em grupos de cuidadores nas UBS e grupo de memória para o cuidador praticar com o paciente, na Policlínica.

Setembro Lilás

Antecedendo a palestra, nesta sexta-feira (31), das 14 às 16 horas, a geriatra Lindsey Nakakogue e mais duas psicólogas da Rede Municipal de Saúde se reunirão com representantes de idosos dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCIs). O encontro será realizado na sede do CCI Oeste, que fica na rua Serra Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. O objetivo é informar os representantes, para que eles possam identificar possíveis pessoas com Alzheimer.

No dia 22 de setembro, das 9 às 12 horas, também será realizada uma ação de conscientização no Calçadão, em frente ao Banco do Brasil. A população poderá fazer um teste de memória, além de medir a pressão arterial. Também serão distribuídas cartilhas, que contém alguns cuidados para os pacientes com Alzheimer. A ação será promovida pela ONG Instituto Não me Esqueças, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Estarão presentes os alunos do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e Pontifícia Universidade Católica (PUC). Confira a programação completa das ações do Setembro Lilás em Londrina, no site www.naomeesquecas.com.br.

Sobre a doença

O Alzheimer é uma doença degenerativa incurável, que compromete funções cerebrais como linguagem, memória, cálculo e comportamento. Com o tempo, o paciente tem sua independência reduzida, precisando de auxílio e cuidados intensivos para executar atividades diárias. Por isso, uma das formas mais eficazes de garantir melhora da qualidade de vida para a pessoa e familiares, é diagnosticar precocemente a doença.

