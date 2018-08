BRDE contrata R$ 800 milhões em financiamentos no primeiro semestre de 2018

Foram 1.588 novas operações de financiamento em mais de mil municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de acordo com o balanço de demonstrações financeiras da instituição divulgado na quarta-feira (29).

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) contratou R$ 800 milhões no primeiro semestre de 2018, destinados a empresas, cooperativas de produção, produtores rurais e empreendedores. Foram 1.588 novas operações de financiamento em mais de mil municípios do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os dados são do balanço de demonstrações financeiras da instituição, divulgado na quarta-feira (29).

Com 35.118 clientes ativos, atuando apenas na Região Sul e Mato Grosso do Sul, o BRDE foi classificado pelo Banco Central na 15ª posição entre as instituições financeiras nacionais, considerando o tamanho da sua carteira de crédito, de R$ 13,8 bilhões. Para o presidente do BRDE, Orlando Pessuti, esse dado demonstra a importância dos bancos regionais no Brasil que atuam somente com financiamentos.

“O BRDE, especialista em crédito de longo prazo e focado no financiamento a investimentos produtivos na Região do Codesul, contribui com a desconcentração bancária, concedendo crédito focando na atividade que tem maior potencial de contribuição para o crescimento sustentável do país,” afirma Pessuti.

Investimento

O resultado líquido do BRDE no primeiro semestre foi de R$ 65,7 milhões, um crescimento de 3% em relação ao mesmo período de 2017. As operações contratadas irão viabilizar investimentos de R$ 929 milhões na Região Sul, com geração e/ou manutenção de 9.490 empregos e receita adicional de ICMS no montante de R$ 62,9 milhões no ano.

Por setor econômico, os financiamentos ficaram assim distribuídos: agropecuária, 33,5%; indústria, 24,4%; infraestrutura, 21,1% e o segmento de comércio e serviços, 21% do total. Para o segundo semestre, o BRDE pretende ampliar as contratações, investindo em projetos de infraestrutura e sustentabilidade de inovação em empresas de todos os portes.

Novas fontes - Para manter a posição de indutor do desenvolvimento na sua região de abrangência, o BRDE busca a diversificação de fontes de recursos, além do Sistema BNDES. Neste ano, passou a operar com recursos do Fundo Geral de Turismo (Fungetur) e da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). O Sistema BNDES respondeu por 74,6% das contratações do primeiro semestre deste ano, contra um volume que foi de 93% em 2017.

O BRDE é o segundo maior repassador do Sistema BNDES na Região Sul e o sétimo colocado considerando todas as instituições financeiras públicas e privadas credenciadas no país. As principais modalidades do Sistema BNDES utilizadas no primeiro semestre de 2018 foram o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), com R$ 214,4 milhões, e o BNDES Automático, com R$ 122,8 milhões.

O BRDE também se destaca como o maior repassador nacional de recursos do programa INOVACRED da Financiadora de Estudos de Projetos (FINEP), destinado a financiar projetos de inovação. Foram desembolsados R$ 232,1 milhões até junho de 2018, o que corresponde a 32,8% do total nacional. Para o 2º semestre, a FINEP já disponibilizou mais R$ 220 milhões para novas operações.

Patrimônio

O ativo total atingiu R$ 16,9 bilhões, assim distribuídos: R$ 13,8 bilhões são operações de crédito; R$ 2,5 bilhões, disponibilidades e títulos e valores mobiliários que possibilitam a alavancagem para crédito; R$ 376,5 milhões são recursos do Fundo Setorial do Audiovisual; R$ 711,9 milhões, outros créditos e R$ 27,1 milhões são o ativo permanente da instituição. As obrigações somaram R$ 14,3 bilhões e patrimônio líquido, R$ 2,6 bilhões.

Mantendo sua política de preservar o emprego e a geração de renda, o BRDE firmou no primeiro semestre contrato de reestruturação de dívidas de seus clientes da ordem de R$ 169,9 milhões, num total de 117 operações, permitindo com isso o funcionamento de várias empresas com baixo grau de liquidez no curto prazo, mas avaliadas como viáveis a médio e longo prazos.

Sandra Regina Machado Nassar/Asimp/BRDE