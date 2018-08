Londrina receberá mais um evento da raça Quarto de Milha

De 15 a 21 de outubro, Londrina receberá pela segunda vez, este ano, competições da raça de cavalo Quarto de Milha. As disputas do 39º Potro do Futuro, 12ª Copa dos Campeões, 4º Derby e 1º Juvenil serão realizadas no Parque Ney Braga. O local e o orçamento, apresentados pela Diretoria Executiva da ABQM, tiveram apoio unânime do Conselho de Administração da Associação.

Segundo o presidente da ABQM, Cicinho Varejão, as provas serão realizadas em 19 modalidades e devem receber mais de 5 mil inscrições, a partir de 10 de setembro. São aguardados 2 mil cavalos e 1,2 mil competidores nas arenas Organnact, Vetnil, RAM e Wrangler, para as disputas pelos prêmios que irão totalizar mais de R$ 1 milhão, além de 1,5 mil troféus e fivelas.

Leilões de importantes criatórios nacionais e 300 lojas de vários segmentos são outras atrações do 39º Potro do Futuro da ABQM. Dez mil visitantes por dia é o público estimado para o evento, que deve injetar cerca de R$ 10 milhões na economia local. “Londrina tem uma ótima rede hoteleira, shoppings, aeroporto e um amplo e bem estruturado parque”, enfatizou Cicinho.

O primeiro evento realizado pela ABQM em Londrina este ano foi o 41º Campeonato Nacional da Raça Quarto de Milha, realizado de 14 a 22 de julho. O Nacional é o evento mais importante realizado pela ABQM no país.

Asimp/SRP