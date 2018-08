Fernanda D’avila comemora aniversário e mostra boa forma em Búzios

A modelo e apresentadora Fernanda D'avila comemorou seu aniversário de 33 anos com a afilhada e a família em Búzios, no Rio de Janeiro.

"Esta foi a minha primeira festa de aniversário e foi surpresa, preparada pela minha família. Meu marido, Júnior, também fez aniversário no dia 23 de agosto e teve até bonequinhos nossos no topo do bolo", conta a morena que é uma das maiores referências quando se fala em digital influencer fitness e possui mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

Fernanda D'avila posou para diversas fotos com a afilhada Letícia Souza, de 6 anos, com a cunhada Camilly Victória, de 13 anos, e com a comadre Fernanda Souza. "Na festa teve um vídeo no estilo do quadro Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão (risos) editado pelo meu irmão", diverte-se a beldade que foi bailarina do Faustão por mais de 8 anos.

O bolo e a decoração foram inspirados nos projetos da morena: símbolos do YouTube para homenagear o canal "Leve a Vida com Fernanda D'avila", além de elementos da empresa dela, a FDS Produções, e do projeto do IGTV "Good 2 Fit".

MF Press Global