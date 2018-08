Trio Mambembe interpreta os seus musicais de época em Arapongas

Show acontece na Arena Arte e Cultura do Sesi com ingresso solidário

A programação do projeto Vozes da Cidade, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, leva para a Arena Arte e Cultura de Arapongas (Avenida Maracanã, 3260) toda a criatividade e sonoridade do Trio Mambembe, de Londrina. O show ocorre na sexta-feira do dia 31 de agosto, às 20h. A entrada é gratuita, com a opção de ingresso solidário (doação de 1 kg de alimento não perecível). A troca deve ser feita no local com 30 minutos de antecedência.

Formado em 2010 pelos cantores Paulo Vitor Poloni, Natália Lecupeva Lepri (Clusters Sisters) e Thiago Ribeiro Barcelos, a proposta do Trio Mambembe é pesquisar os musicais brasileiros e o samba a fim de propor releituras interpretativas de canções por meio de novas estéticas vocais e cênicas. Atualmente, o trabalho do trio tem como referência a sonoridade dos principais grupos vocais brasileiros, desde a década de 40, como o Bando da Lua, o Grupo MPB4 e o Grupo Vocal Garganta Profunda.

Para o primeiro estudo do Trio Mambembe, o grupo escolheu a clássica “Ópera do Malandro”, de Chico Buarque de Hollanda. A obra estreou no teatro em 1978 e, em seguida, foi adaptada para o cinema, em 1986. Os artistas londrinenses adaptaram essa verdadeira “sambópera” e a estrearam na programação do 32º Festival de Música de Londrina, em 2012, com excelente receptividade do público. Agora, levam as suas interpretações repletas de criatividade para a plateia de Arapongas se deliciar.

Asimp/Sesi