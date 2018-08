Conheça as 5 finalistas do concurso da Rainha do Jaguariúna Rodeo Festival 2018

Resultado será divulgado na festa de lançamento do evento, no dia 30, no Red Park, com show de MatoGrosso & Mathias. Cinco candidatas concorrem ao posto de Rainha, Princesa e Miss da 30ª edição do JRF

Cinco candidatas estão na reta final do concurso que elegerá a Rainha, Princesa e Miss do Jaguariúna Rodeo Festival. A votação popular que definirá as grandes vencedoras desta edição começou nesta terça-feira, no G1 Campinas, e termina no dia 30, às 13h. Para participar da decisão, acesse o link. O resultado será divulgado no mesmo dia, durante a festa de lançamento da 30ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival, que terá a dupla MatoGrosso & Mathias no comando.

Aline Gargantini , Ana Júlia Gomes, Caroline Barbosa, Karine Dayane, e Shayanne Cezario foram as vencedoras de suas respectivas chaves e agora disputam a enquete final, em busca dos primeiros lugares do concurso. A competição começou na semana passada e reuniu 24 candidatas na primeira etapa, que foram selecionadas por um júri técnico, formado pela organização do evento. As finalistas foram decididas por voto popular.

A Rainha do rodeio ganhará três mil reais e um fim de semana com um acompanhante no Vitória Hotel Concept Campinas. A princesa, por sua vez, receberá dois mil reais. Já a Miss levará para casa mil reais. Além disso, as três vencedoras receberão um par de convites para curtirem todas as noites de festa no Camarote Brahma.

A 30ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival acontecerá nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro. A expectativa para 2018 é de receber um público de mais de 100 mil pessoas.

Os ingressos para o Jaguariúna Rodeo Festival 2018 estão à venda pelo site da Total Acesso (www.totalacesso.com) e variam de R$ 30 a R$ 499. Os interessados poderão adquirir um passaporte, que dá direito aos quatro dias de evento por R$ 99. Já os convites para a festa de lançamento podem ser encontrados no site: www.guicheweb.com.br

Conheça um pouco mais sobre as cinco finalistas

Aline Cristina Gargantini



Cidade: Campinas, SP

Data de Nascimento: 01/01/1995

Profissão: Analista Financeiro

Por que quer ser rainha do JRF 2018?

É um sonho antigo, cresci andando a cavalo e ouvindo histórias dos meus avós e tios. Sou fascinada pelo clima de rodeio.

Ana Júlia Gomes



Cidade: Jaguariúna, SP

Data de Nascimento: 22/07/1997

Profissão: Estudante de direito

Por que quer ser rainha do JRF 2018?

É um sonho poder representar o rodeio da minha cidade, sempre tive vontade de participar do concurso e acredito que a hora é agora, seria um privilégio poder ser rainha do Rodeio da minha cidade.

Caroline Barbosa da Silva



Cidade: Vargem Grande Paulista, SP

Data de Nascimento: 30/06/1998

Profissão: Estudante de Psicologia e Modelo

Por que quer ser rainha do JRF 2018?

Gostaria de ser Rainha do Jaguariúna Rodeo Festival, porque além de ser um sonho representar um dos maiores rodeios do Brasil, também tenho um propósito de representar todas as pessoas que gostariam de ter a oportunidade de apreciar uma festa incrível, como essa. Aproveitar ao máximo e representar com honra todas as mulheres desse Brasil.

Karine Dayane Macedo



Cidade: Jacutinga, MG

Data de Nascimento: 09/10/1990

Profissão: Modelo

Por que quer ser rainha do JRF 2018?

Sempre fui apaixonada por rodeio e sempre que tinham concursos que eu conseguia me inscrever eu ia, tanto que já conquistei 6 títulos, mas nunca fui Rainha. Eu acho o legal participar e sempre correr atrás de nossos sonhos. Para mim, o Rodeio de Jaguariúna é um dos melhores, e gostaria de representar as mulheres nesse evento incrível, que já representei como Miss. Carrego meu titulo com muito orgulho! Já estou muito feliz em passar pela primeira fase, pois sei o quanto as meninas são lindas desse concurso. Muito obrigada pela oportunidade!

Shayanne Cezario



Cidade: Mogi Mirim, SP

Data de Nascimento: 12/09/1994

Profissão: Recepcionista e modelo

Por que quer ser rainha do JRF 2018?

Sempre admirei muito as rainhas do rodeio e sempre falei que queria participar de um concurso, e esse ano tiver a oportunidade de concorrer para o rodeio de Jaguariúna, e é um grande sonho pra mim ser rainha. Ficaria muito feliz de representar esse evento, que eu amo tanto!

Asimp/Jaguariúna Rodeo Festival