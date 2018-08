Educandos do Curso Técnico em Teatro, do CEM Ir. Acácio, estreiam montagem de rua no calçadão de Londrina

Neste sábado, dia 01 de setembro, às 12h, acontecerá no calçadão de Londrina (próximo ao Banco do Brasil), a estreia do espetáculo “Poesia Abre Alas”, montagem de rua encenada pelos educandos do Curso Técnico em Teatro, do Centro Educacional Marista Irmão Acácio (em caso de chuva a apresentação será cancelada).

O espetáculo de rua “Poesia Abre Alas” é resultado da disciplina Montagem Teatral, aplicada no 2º Módulo do Curso Técnico em Teatro. O curso, voltado para adolescentes de 14 até 18 anos que estejam cursando Ensino Médio e que tenham renda per capita de até 1 salário mínimo e meio, é totalmente gratuito e tem duração de dois anos.

Durante o processo de montagem, os jovens atores-estudantes puderam vivenciar todas as etapas de criação e elaboração relacionadas as linguagens cênicas que compõem um espetáculo teatral. Na disciplina Maquiagem e Caracterização, ministrada pela educadora Taiane Marques, foram feitos estudos sobre a fusão das linhas de expressão do rosto com símbolos e sentimentos que caracterizam cada personagem. Já na disciplina Concepção e Produção Cultural, ministrada pela educadora Juliana Matta, os educandos, além de terem orientações sobre atuação e direção, trabalharam na customização dos figurinos e objetos de cena.

O educador responsável pela dramaturgia e direção cênica, Everton Bonfim, explica que durante o processo de criação da montagem “Poesia Abre Alas”, os alunos realizaram estudos focados em técnicas de atuação para o teatro de rua, passando por preparo físico, dilatação corporal, projeção e afinação vocal, canto, evoluções por meio de coro cênico, pirâmides de equilíbrio e acrobacias circenses. “Os desenhos de cena foram criados a partir de poemas transformados em canções. Na peça, a Poesia é personificada, ganha corpo e voz para falar dos excluídos e marginalizados, da censura que oprime e da importância de ocuparmos os espaços públicos com nossa arte e livre expressão” diz, Bonfim.

Sinopse do espetáculo:

A poesia segue resistindo contra o golpe desferido pelas costas da nação; caminha com sua arte pelas praças e avenidas da cidade, anunciando a chegada do verso escrito a mão, feito de rimas transparentes e sentimentos genuínos. A poesia abre alas para os manifestos poéticos e pacíficos, feitos de imagens efêmeras, cores, subjetividades e corpos aquecidos. Em cena, jovens atores-estudantes, dispostos a trocar e vivenciar novos aprendizados por meio do teatro de rua, representam a voz da juventude que não se cala diante dos desmontes da vida.

Asimp/Centro Educacional Marista Irmão Acácio