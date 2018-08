Wendy Tavares diz que samba fitness deixa seu corpo sequinho e mais feminino

A modelo e apresentadora Wendy Tavares mostra a cada dia a evolução no seu samba no pé em vídeos publicados no Instagram. Além de se divertir, a atriz conta que a dança ajuda a deixar seu corpo sequinho e mais feminino.

"Tenho feito várias aulas de samba para aperfeiçoar a dança. Faço desde o ano passado e esse ano tenho feito diversas aulas não só para aperfeiçoar meu samba, mas também porque tenho secado muito. Para mim a aula de samba fitness da Mayara Santos é o melhor cardio que existe. Ela me mata nas aulas e saio pingando (risos)", brinca a morena que desfilou como destaque de chão da X-9 Paulistana no Carnaval de São Paulo deste ano.

Wendy Tavares aconselha mulheres que não conseguem perder peso a experimentarem o samba fitness: "A aula exige muito de mim e a faço feliz porque treino o ritmo que gosto que é o samba. Já fiz diversos tipos de treino que vocês possam imaginar para secar. Fiz muay thai, crossfit, vários esportes e tenho muita tendência para ganhar membros superiores. Na aula da Mayara Santos eu seco muito e fico feminina. Estou aprendendo cada dia mais a sambar melhor. Vamos com tudo pois 2019 promete muito na avenida!!".

MF Press Global

