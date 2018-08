Ibiporã: Tarde com dança neste sábado

Para este sábado (01/09), os bailarinos da Escola de Ballet da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo prepararam uma “Tarde com Dança” no Cine Teatro Padre José Zanelli, aberta ao público.

As coreografias iniciarão às 16h e serão apresentadas 20 peças que fazem parte do repertório que a escola de Ibiporã exibirá no Festival de Dança do Mercosul, que será realizado na próxima semana, entre os dias 5 e 9 de setembro, em Puerto Iguazu, na Argentina. A viagem dos bailarinos tem o apoio da Associação de Pais do Ballet de Ibiporã e da Prefeitura Municipal.

NC/PMI