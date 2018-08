Banda Trombone de Frutas se apresenta no Sesi Londrina

Show terá canções dos dois últimos álbuns do grupo e ingressos a preços populares

“Rock expressivo paranaense do mundo”. É assim que os integrantes da Trombone de Frutas definem o seu som. Uma definição que deixa transparecer o posicionamento e o humor característico de uma das bandas curitibanas mais promissoras do momento e que, de acordo com a Rolling Stone Brasil, produz um som de muita personalidade.

Amanhã, 31, os londrinenses poderão conferir o trabalho do grupo no Centro Cultural Sesi/AML (Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130) com ingressos a preços populares. A arrecadação é para cobrir os custos de circulação da banda pelo interior do Paraná em uma parceria com o Sesi Cultura. O show também contará com a participação especial de Raquel Palma, vocalista da banda Abacate Contemporâneo.

Nascida em 2010, a banda Trombone de Frutas passeia pela música latina, o rock, a bossa nova, o progressivo experimental e, como se não bastasse, ainda salpica uma pitada de diversos outros gêneros que conferem um charme peculiar às suas composições. No palco, o grupo é conhecido por seu entrosamento e por uma performance com ares teatral regida pela batuta do carismático vocalista Conde Baltazar.

Com os álbuns “Chanti, Charango?” e “Chanti Alpiste”, a banda tem galgado notoriedade nacional. O show a ser realizado no Centro Cultural Sesi/AML promete uma seleção de canções desses dois trabalhos. Os ingressos possuem preços populares: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e podem ser retirados no dia da ação, diretamente com a banda na bilheteria do teatro, a partir das 17h. A apresentação começa às 19h30.

Asimp/Sesi