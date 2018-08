Teste seletivo para estagiários de Ensino Médio Regular e Profissionalizante

O Ministério Público do Estado do Paraná da Comarca de Londrina irá realizar Teste Seletivo para estagiários que estarão cursando em 2019, o ensino médio regular e ensino médio profissionalizante

As inscrições se iniciam dia 03/09/2018 (a partir das 13h30min) e se encerram dia 28/09/2018 às 17h30min)

Para se inscrever os candidatos deverão preencher o formulário disponível no site https://goo.gl/tKd8wE (tem que digitar as letras maiúsculas e minúsculas), imprimir e entregar, com os documentos solicitados em edital, na recepção da Sede do Ministério Público (Rua Capitão Pedro Rufino nº 605, Jardim Europa) até o dia 28/09/2018 às 17h30min.

O edital com todas as informações está publicado em nosso site www.mppr.mp.br no link Estágios/Testes Seletivos- Estagiários