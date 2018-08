Incubadora da UEL abre processo seletivo para novas empresas

A Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica da Universidade Estadual de Londrina (Intuel) está com edital aberto para seleção de empreendimentos inovadores de base tecnológica. As inscrições serão abertas às 18h de amanhã (31) e vão até as 12h do dia 1º de outubro.

Os empreendimentos selecionados passarão por um período de incubação que pode chegar a até 48 meses. O programa é realizado em duas modalidades: residente e não residente. Serão ofertadas até seis vagas para novas empresas.

Etapas de seleção

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher um sumário, cujo modelo está disponível no site www.intuel.com.br. No sumário, os candidatos deverão apresentar suas propostas de empreendimento que podem ser de todos os setores da economia, desde que sejam relacionados a processos, produtos ou serviços inovadores.

Na primeira fase, os projetos serão avaliados por uma equipe interna da Intuel, que vai levar em consideração, entre outras coisas, se o projeto tem caráter inovador e se não é concorrente de alguma das empresas já incubadas na Intuel.

Os empreendedores aprovados para a segunda fase vão receber uma capacitação da incubadora para modelar e refinar suas propostas de negócios. Depois, as propostas serão avaliadas por uma banca externa composta por empreendedores e profissionais de áreas estratégicas Todos os projetos são avaliados nas áreas: empreendedor, tecnologia, gestão, financeiro e mercado.

Benefícios

Durante o programa de incubação, os empreendedores terão acesso a cursos e consultorias de diversas áreas com o intuito de prepará-los para o desenvolvimento da empresa. Além das capacitações e acompanhamentos com profissionais, as incubadas também terão à sua disposição o espaço físico para operar na Agência de Inovação Tecnológica da UEL (Aintec), se assim desejarem. Outro benefício de ser um incubado da Intuel é o direito a um serviço de propriedade intelectual realizado pelo Escritório de Propriedade Intelectual (EPI) da Aintec.

As vantagens de fazer parte de um programa de incubação não param por aí. A gerente da incubadora, Bruna Ferrari, lembra que “estar em um programa como o da Intuel favorece as empresas em editais, na busca de crédito e abre muitas portas para participação de eventos estratégicos para o negócio”.

Estar em uma cidade na qual o empreendedorismo é um aspecto pujante também gera boas expectativas à Intuel. “Como nos anos anteriores, queremos encontrar projetos inovadores de Londrina e região e dar visibilidade a eles”, explica Bruna. “A Intuel está hoje com um grupo de empresas incubadas de diversos setores e isso só enriquece o ambiente da incubadora”, continua.

Intuel

A Intuel faz parte da Agência de Inovação da UEL e tem como objetivo oferecer suporte para o desenvolvimento de empresas com potencial tecnológico. Além de estrutura física, a incubadora oferece cursos em áreas específicas, como gestão, financeiro e mercado. Atualmente ela conta com 12 empresas incubadas.

