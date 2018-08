Ciro Gomes estará em Londrina neste sábado para conversar com sindicalistas

O candidato a presidência da República, Ciro Gomes (PDT) estará em Londrina no próximo sábado, 01, para conversar com sindicalistas de Londrina e região. O candidato vai desembarcar no aeroporto por volta das 17h:30 , onde vai conceder entrevista coletiva para a imprensa.

As 19h:15 Ciro Gomes estará no auditório do Sindicato dos Eletricitários de Londrina - SINDEL, ( R. Amantino Teixeira de Carvalho, 23 - Centro), onde será recebido pelos convidados. O presidente do Sindel, Edgard Jankoswiski considera importante a presença do candidato na cidade . " A população tem muitas dúvidas sobre em quem votar, por isso temos de aproveitar esta oportunidade para conhecer as propostas e fazer nossas perguntas para o candidato", declarou Edgard.

Lucirene Maciel/Asimp