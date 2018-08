Biblioteca Pública debate obra de Gregório de Matos

Vestibulandos vão estudar “Poemas escolhidos”, um dos livros cobrados pelo vestibular da UEL

A Biblioteca Pública Municipal Professor Pedro Viriato Parigot de Souza sedia na próxima segunda-feira (3) mais uma atividade do projeto Literatura na Biblioteca. Na ocasião, será oferecida uma palestra sobre o livro “Poemas escolhidos”, de Gregório de Matos, ministrada por Abílio Aparecido Francisco Jr. A conversa começa às 18h30, é gratuita e não requer inscrição prévia. No dia 17 de setembro, um bate-papo propõe uma análise mais aprofundada sobre obra. O endereço é avenida Rio de Janeiro, 413, Centro.

O livro é umas das 10 obras literárias requeridas pelo vestibular da UEL, discutidas pelo projeto. A proposta é tratar, por meio de uma análise crítica, a vida do autor, os principais poemas apresentados na coleção e possíveis forma de abordagens no concurso a fim de preparar os estudantes para a segunda fase da prova, que acontece no dia 2 de dezembro.

A obra reúne poemas de Gregório de Matos em diversas modalidades como os satíricos, religiosos, lírico amorosos, encomiásticos, entre outros. São algumas de suas características a crítica sem pudor à sociedade da época, a ironia e o sarcasmo. Muitos de seus poemas são construídos em torno de contradições e pares de opostos, utilizando figuras de linguagens e outros recursos literários.

Literatura na Biblioteca - o projeto Literatura na Biblioteca consiste na realização de palestras e círculos de debates para discutir as obras literárias solicitadas pelo concurso. As atividades acontecem mensalmente, divididas em duas reuniões. A primeira promove uma exposição sobre a obra, e a segunda propõe um bate-papo sobre ela. A ação é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e o Departamento de Pós Graduação em Letras da UEL, cujos mestrandos e doutorandos são os responsáveis por mediar os encontros.

Um dos objetivos é, por meio das palestras e discussões, desenvolver o senso crítico e o pensar reflexivo dos participantes. Nos dias 24 de setembro e 1 de outubro, o grupo debaterá a obra “Quarenta Dias”, de Maria Valéria Rezende.

N.com