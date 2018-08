Casa da Mulher oferece oficinas de porta pratos e bolsa tiracolo

Objetivo é que as técnicas aprendidas auxiliem na geração de renda

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres oferece durante o mês de setembro duas oficinas de crochê. As atividades serão realizadas entre os dias 4 e 25, sempre das 14h às 16h. Mulheres que tenham interesse em participar podem se inscrever pelo telefone (43) 3378-0111. As vagas são limitadas. O trabalho será desenvolvido por meio da Casa da Mulher – Centro de Formação e Ações Integradas, que fica na rua Valparaíso, 189.

Nos dias 6 e 13 de setembro, as participantes poderão desenvolver uma bolsa tiracolo, orientadas pela artesã Tânia Cordeiro. Já a oficina de produção do porta pratos, será nos dias 4, 11, 18 e 25. A artesã Maria Souza comanda a atividade. A participação é gratuita e os materiais necessários serão cedidos pela Casa da Mulher.

As atividades fazem parte de um trabalho desenvolvido pela Casa da Mulher que tem como objetivo de geração de renda, direcionado a mulheres em situação de vulnerabilidade econômica e social. Desde maio, o espaço ofereceu cursos de artesanato para a produção de diversos itens, entre eles um kit de higiene pessoal, uma bolsa necessaire, um chapéu e sabonetes artesanais. A proposta é que as peças configurem uma fonte de arrecadação para o grupo.

Embora as oficinas auxiliem na produção de duas peças, o crochê possibilita o desenvolvimento de outros produtos como tapetes, toalhas e roupas. Além disso, a técnica apresenta benefícios ao corpo e à mente, aumenta a concentração e promove o bem-estar.

