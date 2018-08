Lago Igapó recebe corrida de rua no domingo

Evento oferece aos corredores trajetos de 5, 10 ou 15 km de extensão

Londrina recebe no próximo domingo (2) o Santander Track&Field Run Series, circuito de rua que promete atrair 600 londrinenses ao Lago Igapó 2. A corrida oferece aos participantes as modalidades de 5, 10 ou 15 km e dá direito a um kit com camiseta, sacochila e medalha de participação. Interessados têm até sábado (1) para se inscrever, data limite para a retirada do kit. As inscrições devem ser realizadas pelo endereço goo.gl/zK9fsk, com custos entre R$ 49,50 e R$ 99,00. Podem participar pessoas com idade igual ou superior a 14 anos. Outras informações podem ser encontradas no site da corrida, disponível no endereço goo.gl/zK9fsk.

A partir das 7h, uma atividade de aquecimento envolve os corredores. O Lago Igapó 2 marca o ponto de largada, que será dada às 7h30, para quem for correr 15 km, e às 8h para quem preferir o percurso de 5 ou 10 km. O trajeto, que perpassa os entornos do Lago, Aterro e Ribeirão do Cambé, pode ser consultado no endereço de inscrição. Será realizado um bloqueio das vias em questão a fim de garantir a segurança dos participantes. Idade mínima de 14 anos

A corrida é uma das mais de 20 corridas que serão realizadas no Município durante o ano de 2018, todas com apoio da Prefeitura de Londrina por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). De acordo com o assessor de Esportes e Eventos da Fundação, Sandro Henrique dos Santos, a proposta é que as pessoas desenvolvam o hábito de praticar atividades físicas. “Acreditamos que quanto mais esporte acontecer em Londrina, melhor. Por isso estamos investindo muito em eventos esportivos com o objetivo que a comunidade londrinense comece a participar, se motive a praticar exercícios já que esse hábito proporciona qualidade de vida e saúde”, afirmou.

N.Com