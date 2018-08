Sala do Empreendedor tem vagas abertas para Curso de Vendas para MEIs

Atividade é gratuita e acontecerá em três dias; para participar é necessário efetuar inscrição antecipadamente, no 3372-4108

A Sala do Empreendedor está com inscrições abertas para o Curso de Vendas, voltado aos microempreendedores individuais (MEIs) que trabalham na área comercial. A formação acontecerá nos dias 12, 19 e 26 de setembro, às 13 horas, e terá duração total de 12 horas. Interessados podem se inscrever no telefone 3372-4108.

A capacitação será realizada na sede da Sala do Empreendedor, que fica no térreo da sede administrativa da Prefeitura de Londrina, na Avenida Duque de Caxias, 635. Segundo a gerente da Sala do Empreendedor, Nilcéia de Fátima Vertuan, no primeiro dia serão ministradas informações sobre vendas de balcão, no segundo dia vendas externas, e no terceiro e último dia vendas online.

Até o final de novembro, a Sala do Empreendedor também está ofertando, semanalmente, consultorias especializadas e gratuitas em Marketing e Finanças, realizadas todas as sextas-feiras. Para participar da programação do local é necessário confirmar a inscrição antecipadamente, pelo telefone 3372-4108. As consultorias têm duração de uma hora e o serviço é desenvolvido com consultores do Sebrae/PR e objetiva auxiliar os microempreendedores individuais a conduzirem seu negócio com sucesso. De janeiro a agosto foram realizadas 140 consultorias.

O local também promove palestras gratuitas, às terças e quintas, das 14 às 16 horas, sobre direitos e obrigações que os MEIS têm com relação à empresa. São passadas orientações sobre o que é o MEI, abertura, formalização e regularização de microempresas, solicitação de alvarás, emissão de guias, consulta de viabilidade, entre outras. Até o momento, 1.150 pessoas participaram desta atividade. Também é necessário se inscrever antecipadamente para participar, no telefone 3372-4108.

A Sala do Empreendedor realiza cerca de 2,3 mil atendimentos por mês. As atividades são gratuitas e exclusivas para MEIs, principalmente pessoas que tenham interesse em empreender. Já participaram em oficinas, 116 MEIs, 27 no Workshop – Planeja Fácil e 31 na Rodada de Negócios. Segundo dados do Sebrae, no Brasil há mais de 7 milhões de MEIs implantados e em Londrina são mais de 21 mil.

Dayane Albuquerque/NCPML