Segunda etapa da fase regional do Bom de Bola inicia em 17 cidades

A segunda etapa regional do Bom de Bola começou ontem (30) em 17 municípios. A competição na modalidade de futebol, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos), faz parte dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). As disputas encerram no domingo (2) quando serão definidos os últimos classificados para a macrorregional.

Os municípios-sede da segunda regional são Roncador, Corbélia, Indianópolis, Boa Esperança do Iguaçu, Guarapuava, Missal, Rancho Alegre do Oeste, Rio Azul, Lunardelli, Barra do Jacaré, Alvorada do Sul, São Pedro do Paraná, Guaratuba, Carambeí, Guaíra, Ventania e Wenceslau Braz.

A fase macrorregional acontece entre 27 e 30 de setembro em oito cidades: Paulo Frontin, Virmond, Guaraniaçu, Ubiratã, Porto Rico, Florestópolis, Abatiá e uma sede ainda a definir. A final do Bom de Bola será em São Mateus do Sul de 22 a 27 de outubro.

O Bom de Bola é organizado pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, Núcleos Regionais de Educação e Regionais do Esporte e do Turismo, com apoio das prefeituras, entidades de administração do desporto do Estado e o Instituto Bom de Bola.

AEN