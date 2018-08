Coluna By Gustavo Godoy - Fotografias de Marina Klink na Antártica estarão em exposição inédita em Londrina

Fotografias de Marina Klink na Antártica estarão em exposição inédita em Londrina

Registros já ganharam espaços de destaque em importantes galerias e hoje representam um olhar significativo sobre as riquezas naturais da Terra

Durante o mês de setembro, a partir do dia 05, o showroom da A.Yoshii em Londrina vai expor um acervo inédito na cidade de registros fotográficos de Marina Klink feitos na Antártica, destino frequente da fotógrafa, esposa do navegador Amyr Klink.

A exposição “O olhar nômade de Marina Klink” traz fotografias captadas ao longo de mais de uma década de viagens polares, cujas imagens estão disponíveis em agências de fotografias internacionais e galerias de arte, e já foram publicadas por importantes jornais, revistas e publicações didáticas.

Marina possui um vasto acerto de imagens de natureza em destinos remotos da Terra. Seu trabalho fotográfico vai além da moldura das suas imagens. Suas fotografias revelam a forma que encontrou para compartilhar seu amor pela natureza, com enfoque em questões de conservação e sustentabilidade.

“A exposição em Londrina, segundo ela, reflete a singularidade nômade da Antártica. “Nada na Antártica é fixo, tudo é temporário. Os seres humanos, as instalações, os animais. Nada é definitivo. Tudo é nômade. O olhar de quem vai também é sempre inquieto, vaga e se deslumbra com o que vê. Nada poderia ser mais nômade que uma viagem polar”, afirmou.

Marina é autora dos livros fotográficos “Antártica - A Última Fronteira” e “Olhar Nômade” ambos publicados pela Editora Brasileira e já esgotados. Recentemente lançou "Vamos dar a Volta ao Mundo?", pela Companhia das Letras e em setembro lança "O Chamado do Sul”, pela Editora Brasileira.

A exposição em Londrina é gratuita e pode ser vista de 05 a 30 de setembro, das 9 às 18 horas, inclusive aos finais de semana, no showroom da A.Yoshii, na avenida Madre Leonia Milito, 1800.

Calvin Klein Jeans apresenta sua nova campanha de Verão 18-19

A Calvin Klein Jeans apresenta sua nova campanha de Verão 18-19 reimaginada pelo diretor criativo Raf Simons.

A celebração da cultura jovem e o cultivo da ideia de força em massa, o extenso cast cria o tom da campanha em uma série de imagens que une 36 indivíduos do mundo todo através do denim. Pelas lentes do fotógrafo Willy Vanderperre, o grupo interage em um grande outdoor desconstruído inspirado pela bandeira americana - uma representação visual que transpassa a ideia de fazermos parte de algo maior do que nós mesmos. A campanha revela a visão democrática de Raf Simons sobre o jeans, enquanto ao mesmo tempo honra a tradição da Calvin Klein Jeans de defender esse espírito coletivo de juventude.

Apresentando um ponto de vista americano singular, arquétipos clássicos do denim, como jaquetas trucker e camisas western, são atualizadas através de um olhar jovem. Um novo vocabulário visual é estabelecido através de patchworks com detalhes gráficos, colorblocking inspirado na arte moderna e um novo e reimaginado logo Calvin Klein Jeans.

Coluna By Gustavo Godoy - Social