Receitas: Quiche de Alho-Poró com Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez

Ingredientes:

Massa

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (240 g)

1 colher (chá) de sal (4 g)

1 embalagem de Manteiga sem Sal Tirolez em temperatura ambiente (200 g)

Recheio

2 talos de alho-poró em fatias finas (só a parte branca) (220 g)

1 embalagem de Creme de Queijo Minas Frescal Tirolez (220 g)

½ xícara (chá) de leite (100 ml)

2 ovos batidos (120 g)

1 colher (chá) de sal (9 g)

Modo de Preparo:

- Preaqueça o forno a 180 °C.

- Faça a massa: em uma tigela, misture a farinha com o sal. Adicione a manteiga (reservando 1 colher (sopa) para o recheio) e amasse, misturando bem, até que desgrude das mãos e forme uma massa lisa e homogênea. Cubra com um filme plástico e deixe descansar por 10 minutos na geladeira.

- Belisque pedaços da massa e aperte sobre uma forma redonda com aro removível (25 cm de diâmetro), forrando o fundo e as laterais. Com o auxílio de um garfo, fure o fundo da massa várias vezes e leve-a ao forno por 20 minutos, ou até que a massa fique levemente dourada. Retire do forno e reserve.

- Enquanto a massa estiver no forno, faça o recheio: aqueça a manteiga reservada em fogo médio e refogue o alho-poró por 2 minutos, ou até que fique levemente transparente.

- Em uma tigela, coloque o creme de queijo e adicione o leite em fio, incorporando-o ao creme com o auxílio de um fouet (batedor de arame). Quando estiver homogêneo, acrescente os ovos e o sal e bata apenas para misturar os ingredientes.

- Espalhe o alho-poró sobre a massa pré-assada e despeje o creme por cima. Leve de volta ao forno e asse por mais 30 minutos, ou até que o creme fique dourado. Retire do forno e sirva ainda quente.

- Sirva essa quiche acompanhada por uma salada de folhas variadas, tomate e Queijo Minas Frescal Tirolez em cubos.

Tempo de Preparo: 25 minutos

Rendimento: 8 a 10 porções

(www.tirolez.com.br)