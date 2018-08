Receita: Torta de Nutella com banana

Ingredientes:

Massa

300g de biscoito de chocolate sem recheio

4 col. (sopa) de manteiga sem sal

Recheio

6 unidades de gemas

10 colheres (sopa) de açúcar refinado

400g de queijo mascarpone

400g de Nutella

4 bananas nanicas fatiadas

Modo de preparo:

Massa

1. Triture a bolacha no liquidificador. Reserve em uma tigela grande.

2. Misture a bolacha triturada com a manteiga até formar uma massa úmida.

3. Pré-aqueça o forno a 180°C.

4. Preencha com a massa uma forma de torta com o fundo removível. Leve ao forno até secar (aproximadamente 15 minutos).

Recheio

1. Na batedeira – usando o globo - bata as gemas com o açúcar até dobrar de volume.

2. Acrescente delicadamente o mascarpone.

3. Junte a Nutella e misture até formar um creme homogêneo.

4. Coloque o creme em taças intercalando com os confeitos. Leve para gelar por no mínimo 2 horas.

Montagem

1. Disponha as bananas fatiadas por cima da massa assada e já fria.

2. Cubra com a mousse de Nutella e leve a geladeira de um dia para o outro.

3. Decore com biscoito de chocolate esfarelado.

DICAS

- Se quiser desenformar a torta com mais facilidade cubra as laterais da forma com massa ou então leve a torta pronta ao congelador por 1 hora antes de desenformar.

- Você pode trocar a banana por morangos, mas nesse caso a torta tem uma duração menor já que o morango solta água.

Rendimento: 10 unidades

Tempo de preparação: 1 hora

Equipamento usado: Liquidificador Arno Power Max 1000W e Batedeira Arno Planetária Deluxe.

(Receita cedida pela Arno - Site: www.arno.com.br