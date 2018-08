Londrina Máster é Bicampeão da copa brasil máster 50 anos

O futebol máster do Norte do Paraná reviveu uma grande final na 3a. Copa Brasil de Futebol Máster - 50 anos.

O Londrina Máster enfrentou o timaço do Palmeirinhas/Sementes Vedovati, repetindo a decisão de 2017, quando o Londrina recebeu o Palmeirinhas no VGD e venceu por 1 a 0. A grande decisão foi realizada no Estádio Municipal de Primeiro de Maio, com a presença de mais de 500 torcedores de toda a região.

O árbitro principal da partida foi Rogério Menon, do quadro principal da Federação Paranaense de Futebol. O jogo foi muito equilibrado, com várias finalizações das duas equipes. No último minuto do jogo, o Palmeirinhas teve uma penalidade e seu favor, mas o goleiro Claudemir defendeu.

Com o empate em 1 a 1, a decisão foi para as penalidades máximas. Nas cobranças, mais uma vez o destaque foi o goleiro do Londrina que defendeu três cobranças e garantiu o título para o Londrina Máster.

A Copa Brasil de Futebol Máster 50 anos chegou ao seu terceiro ano com muito sucesso, excelente qualidade técnica e com o congraçamento de ex-jogadores amadores e profissionais. Nesta temporada participaram o Máster Apucarana AC, A.A. Alvorada do Sul, Londrina EC, Palmeirinhas/Sementes Vedovati e o Prado Ferreira FC. Foram marcados 40 gols, com o ataque do Apucarana AC marcando 10 gols. O artilheiro foi Adriano do Apucarana com 6 gols. Os goleiros menos vazadas foram Claudemir e Bonfain, do Londrina Máster e Palmeirinhas, que sofreram apenas 7 gols.

O Londrina foi campeão com Claudemir, Nélio, Ber, Zé Lucas, Tissiano, Marquinhos, Bruno, Jorjão, Edilson, Corsini, Varlei, Tilico, Jorge Júnior, Marinho, Cao, Luizinho, Biriba, Eduardo, Marquinhos Melo, Poneis, Deci, Clóvis, Claudinho, Serginho e Henrique. A Copa Brasil homenageou o saudoso amigo e desportista, Paulo César Luca Munhoz, ex-presidente da Liga de Futebol, falecido no dia 29 de Junho deste ano.

Jorge Júnior/Asimp