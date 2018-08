Estudantes fazem registro fotográfico de lugares de Ibiporã que ilustrarão livro

Projeto está sendo realizado por alunos do 4º ano da Escola Mun. Profª Almerinda F. A criação do livro atende a proposta do Programa “A União faz a Vida”, do Sicredi

Atendendo a proposta do Programa “A União Faz a Vida”, desenvolvido pelo pela instituição financeira Sicredi, os estudantes do 4º ano “B” da Escola Municipal Professora Almerinda Felizetti do Nascimento, de Ibiporã, estão escrevendo desde o início do ano um livro intitulado “Ibiporã: passado e presente”, que contará com informações sobre a sua história e geografia e será composto por fotografias antigas e atuais de lugares representativos do município. Com isso, na terça-feira (28), os alunos visitaram os locais para o registro fotográfico. O objetivo da produção literária é atualizar o acervo histórico e cultural de Ibiporã, distribuindo-a em todas as escolas municipais.

A ideia de produzir um livro surgiu em virtude da falta e defasagem de material escrito sobre o histórico do município de Ibiporã no acervo da Secretaria Municipal de Educação. A atualização possibilitará um entendimento mais expressivo e didático no que se refere ao desenvolvimento do território ibiporaense.

Segundo a professora da turma, Silvia Madalena Portela, o livro facilitará o acesso a informações importantes sobre Ibiporã, as quais também são difíceis de ser encontradas na internet. “A maioria dos conteúdos em relação aos vários setores do município está desatualizada, tanto no nosso acervo como também no ambiente virtual, dificultando o levantamento correto de informações sobre eles. O livro ajudará a acabar com esse problema, pois contará com dados atualizados de Ibiporã”, explicou.

Ainda de acordo com Silvia, além da atualização histórica, a execução do projeto tem também a finalidade de despertar nos estudantes participantes a cidadania e valorização do município que eles habitam. “Com essa experiência, os alunos estão tendo a oportunidade de ter conhecimento sobre as fases e os momentos marcantes na formação de Ibiporã, incentivando-os a valorizar e manter viva a história da cidade onde moram”, enafatizou professora.

Para ilustrar o livro “Ibiporã: passado e presente”, os estudantes do 4º ano visitaram vários locais importantes do município, como, por exemplo, o Cine Teatro Padre José Zanelli, a Prefeitura, a Câmera de Vereadores, a Delegacia de Polícia, o Rio Tibagi, o Museu do Café, entre outros.

A aluna Elissama Cristina Barbosa disse estar gostando de participar do projeto. “Estou gostando bastante porque é uma forma da gente aprender mais sobre a história e geografia de Ibiporã. Estou aprendendo muita coisa que eu não sabia sobre a nossa cidade”, relatou.

O aluno Wellington Moisés Andrade também disse ter adquirido novos conhecimentos com a elaboração do livro. “Com as pesquisas e os estudos, estou aprendendo várias coisas interessantes sobre Ibiporã”, declarou.

Uma parte do orçamento da Secretaria Municipal de Educação já está reservada para a impressão dos exemplares do livro que contará com cerca de 100 páginas.

O lançamento do “Ibiporã: passado e presente” ocorrerá na culminância do Programa “A União Faz a Vida”, que está prevista para acontecer no início de novembro.

Visita ao prefeito

Como estão aprendendo sobre a localização e a atuação dos três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário, os alunos visitaram recentemente a Câmara Municipal de Vereadores, onde conheceram as instalações e também aprender um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelos vereadores, assessores e servidores. Já na semana passada, a turma foi recebida na Prefeitura Municipal pelo prefeito João Coloniezi e a secretária de Educação, Margareth Coloniezi. Eles responderam a questões de ordem pessoal e também sobre as ações da Administração Municipal em áreas como educação, saúde, emprego e segurança.

Clique nas fotos para ampliar