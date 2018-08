Nanny Azevedo fala sobre as tendências fitness do verão 2019

Nanny Azevedo, que dançou no Legendários por 4 anos e é a bailarina do famoso quadro Ding Dong no Domingão do Faustão, falou sobre as tendências fitness do verão 2019.

"O seguimento fitness deixou de ser apenas uma peça de conforto. As marcas têm seguido tendências de moda e se preocupando em ter peças versáteis que as pessoas possam usar tanto dentro da academia quanto no decorrer do dia. Veludo é um grande exemplo disso", afirma a morena de 29 anos.

Nanny Azevedo destaca que as estampas estão sempre em alta e projeta que as estampas animal print, abstratas, tropicais e florais vão bombar no verão 2019.

Quanto aos cuidados ao corpo visando o verão, a bailarina conta que

toma Vitamina C pois além de previnir gripes estimula o colágeno que dá estrutura para os músculos, cartilagens e tendões:

"Meu retorno em médicos para exames de prevenção sempre acontecem de 3 em 3 meses. Vivo em dieta e tenho que repor muitas vitaminas, por isso não vacilo jamais! Saúde em primeiro lugar sempre".

"Também reitero que as atividades físicas são importantíssimas e que é fundamental para um exercício correto um treino bem executado é eficaz. Para evitar qualquer tipo de lesão por execução errada indico o trabalho de um personal trainer", completa Nanny Azevedo.

MF Press Global