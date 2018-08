Jovens destaques da Londrina/Caixa miram Paranaense

Equipe disputa Estadual com mais de 50 atletas. Promessas veem torneio como laboratório de olho em nacional em novembro

A equipe Londrina/Caixa/IPEC disputa nesse final de semana o Campeonato Paranaense Sub-16. E ao menos para três integrantes do time londrinense, o torneio terá uma importância ainda maior. Gabriela Tardivo, Giovanna Nogueira Vespero (Colégio Ética) e Anna Lyvia Agostinho querem utilizar a competição como laboratório para a fase final dos Jogos Escolares da Juventude, marcada para novembro, em Natal.

Classificadas e oficialmente convocadas para a competição nacional, o trio reforça a preparação para fazer bonito na missão de representar o estado na competição escolar mais importante do país. Gabriela, Giovanna e Anna Lyvia vêm conquistando seguidamente bons resultados e são vistas como grandes promessas para o futuro do atletismo londrinense, nas provas dos 1000 metros, arremesso de peso e 75 metros rasos, respectivamente.

“A partir dessa convocação a preparação delas se volta para o torneio em Natal e o Paranaense, que é uma competição muito forte também, faz parte desse processo. É importante manter uma boa performance para que a preparação siga numa crescente”, analisou o técnico Gilberto Miranda.

Gabriela Tardivo é a atual líder do ranking nacional na categoria na prova dos 1000 metros, enquanto Giovanna ocupa a quarta colocação no arremesso de peso, na lista nacional. “Estou bastante confiante, treinando bem e espero melhorar minha marca e conseguir um bom resultado no Paranaense”, falou Giovanna.

Entre os homens, a aposta de medalha para equipe londrinense em solo maringaense é João Ricardo Canonico. Campeão brasileiro escolar em 2017 no pentatlo, ele se firma como um boa aposta nos 100 metros com barreiras, além do próprio pentatlo.

A competição será realizada sábado e domingo, no complexo esportivo Willie Davids, em Maringá. Estão confirmadas as presenças das principais equipes do Paraná. A equipe Londrina/Caixa/IPEC viaja com uma delegação formada por 55 pessoas, entre atletas e integrantes da comissão técnica.

Rafael Souza/Asimp