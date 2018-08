Promessa da música sertaneja Leandro Casanova lança “Quando Ela Sai Pra Beber”

Leandro Casanova, é nascido em São Paulo em uma família de músicos, onde seu tio avô e seu avô eram violeiros que tocavam nos bailes da roça em Minas Gerais, de onde seu pai aprendeu a tocar apenas como hobby para passar o tempo, e desde então este dom vem passando por várias gerações na família.

Aos 10 anos de idade Leandro ficava observando seu pai tocar e acabou se tornando seu primeiro professor de violão. Com o passar do tempo seu interesse foi aumentando e começou a fazer aulas profissionais, depois passou a tocar na igreja, e desde então seu interesse só aumentou e foi buscando atualizações e técnicas de como cantar e aprender a tocar viola, buscando o aperfeiçoamento cada vez mais.

"Desde criança tive bastante influência da dupla Leandro & Leonardo, que fizeram parte do meu aprendizado tocando violão através das tradicionais revistinhas da época, pois meu pai colecionava as revistinhas com as cifras e as que eu mais gostava eram as que tinham músicas da dupla, também nesta mesma época eu tive bastante influência das duplas Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, todos grandes referencias de nossa música sertaneja. Já dos cantores mais atuais minhas grandes referências são Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba e Gusttavo Lima", declara Leandro.

Eis que agora ao completar 30 anos Leandro está realizando o seu maior sonho, gravou no estúdio Bless, situado em Londrina no estado do Paraná, a canção 'Quando ela sai pra beber'.

De sua própria autoria e produzido por Eduardo Godoy, o hits será lançado no próximo dia 6 de setembro, no canal do YouTube ( www.leandrocasanova.com.br ), com um vídeo clipe produzido pela produtora Fábio Gallo Filmes, contendo a melhor tecnologia da atualidade e com a participação das modelos Mayara Mafra e Luana Rangel, gravado no Shakal Eventos, em São Bernardo do Campo / SP.

Renato Cipriano/Asimp