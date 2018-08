Projeto Ecocidadão prossegue com os atendimentos aos alunos da EJA

O projeto Ecocidadão continua os atendimentos aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Londrina. Na próxima semana, na terça-feira (4), às 19 horas, participam os alunos da Escola Municipal David Dequech, que fica na Avenida Winston Churchill, 1.577, no Parque Ouro Verde. A segunda etapa da iniciativa começou no dia 21 de agosto, com o tema “Maus-tratos aos animais”.



Na terça-feira, no mesmo horário, os participantes serão os estudantes da Escola Municipal Luiz Marques Castelo, localizada na Rua Santa Marta, 45, no distrito de Espírito Santo. Nesta segunda etapa estão previstos 40 encontros até dezembro. Até agora, foram atendidas seis unidades escolares, com aproximadamente 150 alunos.



Nos encontros, os participantes são sensibilizados sobre o tema e recebem informações relacionadas à legislação vigente, incluindo o artigo 32 da Lei Federal 9.605/98, que aponta que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime, com multa e pena de três meses a um ano de prisão. Também sobre o Decreto Federal 6.514/08, que prevê, em seu artigo 29, multa de R$ 500,00 a R$ 3 mil para o indivíduo que praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.



Segundo a professora, palestrante e idealizadora do projeto, Adriana Rodrigues Barra Rosa, eles também são informados sobre como proceder, caso tenham conhecimento de pessoas que estão cometendo atos deste tipo, a fim de estimular as denúncias. “Percebemos que eles estão tendo um interesse grande em saber como denunciar este tipo de prática, inclusive creio que as denúncias relacionadas a maus-tratos aos animais podem aumentar no Município, devido a estas aulas”, apontou.



Em Londrina, este tipo de situação pode ser denunciada na Sema, no telefone 3372-4770, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, ou no 153 da Guarda Municipal nos demais horários.



Sobre o projeto – O “Ecocidadão nas Escolas” é executado pela Gerência de Educação Ambiental da Sema, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Todas as escolas municipais com Educação de Jovens e Adultos (EJA) estão fazendo parte do projeto. Durante a iniciativa, os alunos e as escolas recebem materiais informativos sobre o tema e, após as atividades, os professores preenchem um formulário, avaliando o trabalho e sugerindo a próxima temática.



O projeto iniciou em novembro de 2017, devido à necessidade de atender o público jovem e adulto, com ações que levem informações sobre o meio ambiente. O objetivo é informar os jovens, para que eles possam transformar a realidade local dos bairros onde moram, por meio de atitudes sustentáveis.



Unidades escolares municipais e estaduais interessadas em saber mais sobre o projeto podem entrar em contato pelo e-mail educacao.ambiental@londrina.pr.gov.br ou ligar para o número 3372-4769.

N.Com