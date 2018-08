Curso de modelagem de roupas tem inscrições abertas na Casa da Mulher

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio do Centro de Formação e Ações Integradas “Casa da Mulher”, está com inscrições abertas para a oficina gratuita de Modelagem de Roupa, que será realizada no dia 14 de setembro, das 14 às 16 horas.



As vagas são limitadas e destinadas, prioritariamente, para mulheres maiores de 18 anos, em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para participar é necessário fazer inscrição pelo telefone 3378-0111 e é necessário levar uma peça de roupa como modelo.



A oficina será ministrada pela professora e costureira Tereza Urbano, que vai levar às participantes conhecimentos de modelagem, com técnicas utilizadas para tirar moldes de roupas existentes visando à confecção de novas peças.



Sobre o local - A Casa da Mulher é um espaço voltado à capacitação das mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social e comunidade em geral. O local busca realizar atividades formativas, preventivas e profissionalizantes, possibilitando uma fonte alternativa de renda para as participantes.

