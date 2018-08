Esporte Para Toda Vida conta com vagas para meninos e meninas

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está oferecendo aulas gratuitas de iniciação ao esporte através do projeto “Esporte Para Toda Vida”. São disponibilizadas duas turmas mistas de futsal e duas turmas de handebol para alunos de 6 a 14 anos. Os interessados podem inscrever seus filhos ou dependentes pelo telefone 3372-9191. Para isso é preciso ter em mãos os documentos pessoais da criança e do responsável. As aulas ocorrem no Ginásio de Esportes Professor Darcy Cortez, Moringão, localizado na Rua Gomes Carneiro, 315.



Cada modalidade possui duas turmas. O handebol ocorre às terças e quintas-feiras, e a primeira turma tem aulas das 9h30 às 10h30 para crianças de 6 a 10 anos, já a segunda turma começa às 10h31 e vai até as 11h30 para crianças de 11 a 14 anos. Já o futsal ocorre às quartas e sextas-feiras, com turmas das 9h30 às 10h30 para crianças de 6 a 10 anos, e das 10h31 às 11h30 para crianças de 11 a 14 anos. As aulas são mistas, ou seja, são destinadas a meninos e meninas.



O projeto Esporte Para Toda Vida é uma realização da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo (SEET), do governo do Paraná, com parceira da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Além das aulas no Moringão, o projeto também oferece aulas de ginástica no Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na Rua Luís Brugin, 610.



Local: Ginásio Moringão

Aulas: iniciação ao handebol

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30 e das 10h31 às 11h30



Local: Ginásio Moringão

Aulas: iniciação ao futsal

Dias: quartas e sextas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30 e das 10h31 às 11h30



Local: Centro Esportivo Maria Cecília

Aulas: ginástica

Dias: terças, quartas, quintas e sextas-feiras, às 8h30; e quartas e sextas-feiras, às 16h.

N.Com