Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 01/09/2018

Primeira Leitura (1Cor 1,26-31)

Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios.

26Irmãos, considerai vós mesmos como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana nem muitos poderosos nem muitos nobres. 27Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios; Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte.

28Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, 29para que ninguém possa gloriar-se diante dele. 30É graças a ele que vós estais em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus: sabedoria, justiça, santificação e libertação, 31para que, como está escrito, “quem se gloria, glorie-se no Senhor”.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Sl 32)

— Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança!

— Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança! Dos altos céus o Senhor olha e observa; ele se inclina para olhar todos os homens.

— Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria.

— No Senhor nós esperamos confiantes, porque ele é nosso auxílio e proteção! Por isso o nosso coração se alegra nele, seu santo nome é nossa única esperança.

Evangelho (Mt 25,14-30)

— O Senhor esteja convosco.

— Ele está no meio de nós.

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Mateus.

— Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: 14“Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. 15A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro, um; a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. 16O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros cinco.

17Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois. 18Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu patrão. 19Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. 20O empregado que havia recebido cinco talentos entregou-lhe mais cinco, dizendo: ‘Senhor, tu me entregaste cinco talentos. Aqui estão mais cinco que lucrei’.

21O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!’ 22Chegou também o que havia recebido dois talentos, e disse: ‘Senhor, tu me entregaste dois talentos. Aqui estão mais dois que lucrei’. 23O patrão lhe disse: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria!’

24Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, e disse: ‘Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. 25Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence’. 26O patrão lhe respondeu: ‘Servo mau e preguiçoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? 27Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence’.

28Em seguida, o patrão ordenou: ‘Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem dez! 29Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes!’”

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

Ouça a Homilia

Usemos os nossos talentos para realizar o bem

A questão não é ter mais ou menos, a grande questão da vida é o uso que fazemos dos nossos talentos

“‘Servo mau e preguiçoso! Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence’” (Mateus 25,26-27).

A bonita parábola dos talentos mostra-nos o investimento que Deus realiza em nossa vida. Deus é aquele que coloca os talentos da vida em nossas mãos. Recebemos dons, capacidades e disposição para realizar muitas coisas na vida, portanto, todos nós temos talentos, dons e capacidades. A questão não é a quantidade de dons e talentos, a questão não é ter mais ou menos, a grande questão da vida é o uso que fazemos dos nossos talentos.

O Senhor está, hoje, repreendendo o servo que é mau e preguiçoso. Então, são duas coisas que não podemos fazer com os talentos que temos. O primeiro é sermos maus ou usarmos de forma errada e má os talentos que temos, usá-los para realizar maldades. E aqui todo o problema do pecado, da corrupção que, muitas vezes, entram em nós e vão corrompendo os melhores dons que nós temos. Até podemos multiplicar os dons, mas os usá-los de forma má é o mesmo que não os usar, porque destroem o bem em nós e o bem que está no outro.

O ponto-chave do Evangelho de hoje é que o servo não só foi mau, mas foi preguiçoso. E ser preguiçoso é sinônimo de ser relaxado, é uma pessoa inerte, que não leva adiante e, simplesmente, quer ver o mundo acontecendo, não é capaz de se virar nem de fazer as coisas acontecerem.

Nenhum de nós pode deixar a vida cair na inércia, não importam as dificuldades que tenhamos nem os limites que possamos conhecer. Eu sou um profundo admirador das pessoas que têm limites físicos; elas se superam e dão exemplos para nós, porque são capazes de fazer algo mesmo com esse limite que têm na vida. Não são os limites que nos podam, mas é a preguiça que nos retêm, é a falta de nos lançarmos e nos jogarmos; é, muitas vezes, ficarmos parados reclamando, murmurando ou invejando o talento que o outro tem, porque é algo muito mais danoso para o nosso espírito e criatividade olhar o que o outro tem e não o que nós temos ou somos capazes e podemos.

Não seja mau nem permita que a inveja e a preguiça impeçam você de crescer, de ir para frente, de superar-se e dar mais com o dom e o talento que você tem.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook