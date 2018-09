Rede de atenção à saúde de oitos estados recebe reforço para equipamentos

O objetivo é estruturar instituições públicas e filantrópicas que prestam serviços ao SUS, com novos equipamentos usados para o atendimento da população. Medida beneficia 28 municípios

A rede de atenção especializada dos estados de Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul recebem recursos para ampliar e qualificar a assistência à saúde, por meio da aquisição de equipamentos e materiais de assistência ambulatorial e hospitalar. São R$ 4,2 milhões repassados pelo Ministério da Saúde, no valor de R$ 4,2 milhões para reforçar o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em 28 municípios.

Ao todo, são 32 propostas aprovadas, por meio de emendas parlamentares. Com o recurso cada município beneficiado poderá comprar, entre outros itens, insumos básicos e equipamentos ambulatoriais e hospitalares, como andadores, bicicletas ergométricas e audiômetros, além de materiais permanentes de escritório, como mesas, macas e computadores.

O estado do Paraná será contemplado com R$ 1 milhão, o Rio de Janeiro receberá R$ 290 mil e Goiás R$ 362,2 mil. Já para o estado de São Paulo será repassado R$ 1,3 milhão, Minas Gerais irá receber R$ 50 mil e o Pará R$ 250 mil. Pernambuco terá R$ 949,7 mil e Rio Grande do Sul receberá R$ 98,7 mil.

O valor será pago em parcela única aos respectivos fundos estaduais e municipais de saúde, para que os gestores tenham condições de equipar e melhor estruturar as unidades de saúde públicas, sejam elas da Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde), média ou alta complexidade (Centros Especializados, Hospitais Gerais e Unidades de Pronto Atendimento), públicas ou contratualizadas com o SUS (Hospitais Filantrópicos).

TABELA COM ESTADOS E MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

UF MUNICÍPIO VALOR GO TRÊS RANCHOS 190.000,00 GO FIRMINÓPOLIS 172.260,00 PR ARAPONGAS 599.900,00 PR CAFELÂNDIA 150.000,00 PR GOIOERÊ 27.340,00 PR ICARAÍMA 100.000,00 PR MATELÂNDIA 149.970,00 RJ SAPUCAIA 100.000,00 RJ SAPUCAIA 190.000,00 SP BOA ESPERANÇA DO SUL 50.000,00 SP CERQUEIRA CESAR 180.000,00 SP PIRACAIA 179.970,00 SP RIO GRANDE DA SERRA 179.985,00 SP SUZANO 56.460,00 SP ARCO-IRIS 50.000,00 SP CARAGUATATUBA 100.000,00 SP COTIA 99.990,00 SP GUAICARA 80.000,00 SP IBITINGA 90.000,00 SP LOURDES 69.990,00 SP LUTECIA 80.000,00 SP PIRASSUNUNGA 29.500,00 SP PRATANIA 40.000,00 SP PROMISSAO 79.940,00 MG FRONTEIRA 50.000,00 PA SANTO ANTONIO DO TAUA 125.000,00 PE MIRANDIBA 250.000,00 PE VICENCIA 242.000,00 PE VICENCIA 215.800,00 PE VICENCIA 41.995,00 PE VICENCIA 200.000,00 RS ITAARA 98.750,00 TOTAL R$ 4.268.850,00

Nicole Beraldo/Agência Saúde