Biblioteca Pública sedia exposição de ateliê londrinense

Com trabalhos de 14 artistas, mostra é resultado de diferentes inspirações

A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza abre hoje (3) a mostra “Um momento, um olhar, uma inspiração”, com telas de 14 integrantes do Ateliê de Artes Conceição Garcia Punhagui. Os artistas tiveram inspirações diferentes, resultando em um conjunto com temas diversificados. O público poderá visitar a mostra até o dia 28 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19 horas. A biblioteca fica na Avenida Rio de Janeiro, 413, centro.

Os trabalhos registram elementos como paisagens, flores, figuras humanas e composições abstratas. “Já fizemos exposições com temáticas definidas ou que revisitavam o estilo de grandes artistas. Desta vez, as inspirações surgiram do gosto de cada artista”, comentou a professora e artista plástica do ateliê, Conceição Garcia Punhagui, que também participa da exposição.

A professora também agradeceu a biblioteca pelo acolhimento da exposição, destacando o local como um importante espaço cultural da cidade. “Esperamos agradar o público com as telas. Os alunos são dedicados e o resultado ficou muito bom”, acrescentou.

Além do trabalho de Conceição Garcia Punhagui, a mostra inclui obras de Cleide Angelo Colasante, Dermival Galego Arcas, Dilza Maria Pinto, Kiko Nunomura, Lucinéia Chamorro, Luiza Mello, Luiz Roberto Alves, Maria de Lourdes Bombardi, Maria de Lourdes Juncanssi, Marta Inês Rossi Freitas, Nilza Freres Stipp, Zelma Francisca Torres Cruz e Zulmira Brandão.

N.Com